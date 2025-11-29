Language
    भारत का फूड सर्विस मार्केट 2030 तक 11 लाख करोड़ से अधिक होने का अनुमान, समझें कैसे बढ़ रहा ट्रेंड?

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 01:10 PM (IST)

    साल 2030 तक भारत का फूड सर्विस मार्केट 11 लाख करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। संगठित क्षेत्र की वृद्धि असंगठित क्षेत्र से अधिक होगी। ग्राहक अब नए व्यंजन आजमा रहे हैं और देर रात के ऑर्डर भी बढ़ रहे हैं। देसी व्यंजन और पेय पदार्थ भी लोकप्रिय हो रहे हैं। वैश्विक ब्रांड भारतीय स्वाद के अनुसार नए फ्लेवर पेश कर रहे हैं। चलिए बढ़ते इस नए ट्रेंड को विस्तार से समझते हैं।

    साल 2030 तक भारत का फूड सर्विस मार्केट 11 लाख करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। 

    नई दिल्ली। साल 2030 तक भारत का फूड सर्विस मार्केट 125 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 11 लाख करोड़ रुपये) से अधिक हो जाएगा। संगठित क्षेत्र (चेन रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन, बड़े ब्रांड) असंगठित क्षेत्र (ढाबे, छोटे रेस्टोरेंट) से दोगुनी रफ्तार से बढ़ेगा और कुल वृद्धि का 60% से ज्यादा योगदान देगा। वर्तमान में भारत में खाद्य सेवा क्षेत्र जीडीपी में केवल 1.9% का योगदान देता है, जबकि चीन में 5% और ब्राजील में 6% है। यानी अभी भारत में बहुत बड़ी संभावना बाकी है।

    ग्रहकों में प्रयोग करने का बढ़ा ट्रेंड

    ग्राहकों में अब अलग-अलग व्यंजनों के ऑर्डर करने का ट्रेंड बढ़ा है जिसमें 20% की वृद्धि हुई है। प्रति ग्राहक अलग-अलग रेस्टोरेंट्स से ऑर्डर में 30% की बढ़ोतरी हुई है। लोग अब पहले से कहीं ज्यादा नई-नई चीजें ट्राई कर रहे हैं।

    लेट-नाइट ऑर्डर डिनर से करीब 3 गुना तेजी से बढ़े

    रात 11 बजे के बाद के ऑर्डर (लेट-नाइट) डिनर से करीब 3 गुना तेज़ बढ़ रहे हैं। पिज्ज़ा, केक, सॉफ्ट ड्रिंक्स सबसे ज्यादा बिक रहे हैं। वहीं हेल्दी और बेटर-फॉर-यू थाली कुल ऑर्डर्स से 2.3 गुना तेज बढ़ रहा है। लोग ज्यादा प्रोटीन, कम कैलोरी और कम चीनी वाले विकल्प चुन रहे हैं।

    देसी खाने बन रहे पसंद

    हाइपर-रीजनल व्यंजन और देसी पेयगोवा, बिहारी, पहाड़ी, कोorgi जैसे हाइपर-रीजनल व्यंजन मुख्यधारा के व्यंजनों से 2-8 गुना तेज़ बढ़ रहे हैं। छाछ, शरबत, जलजीरा जैसे देसी पेय कुल पेय पदार्थों से 4-6 गुना तेज़ बढ़ रहे हैं। चाय की ग्रोथ कुल पेय पदार्थों से 3 गुना से ज्यादा है। अब सड़क किनारे की चाय भी ऐप से ऑर्डर हो रही है।
    ग्लोबल ब्रांड भी भारत के लिए नए फ्लेवर ला रहे हैं। जैसे स्टारबक्स में काला खट्टा कोल्ड ब्रू, मैकडॉनल्ड्स में चिली ग्वावा ड्रिंक शामिल है।

    कोरियन, वियतनामी और मैक्सिकन फूड भी खरीद रहे लोग

    कोरियन, वियतनामी और मैक्सिकन व्यंजन क्रमशः 17 गुना, 6 गुना और 3.7 गुना की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। पेरुवियन और इथियोपियन व्यंजन भी भारत में आ चुके हैं। बोबा टी और मैच टी की सर्च पिछले 5 साल में क्रमशः 11 गुना और 4 गुना बढ़ी है। वहीं सुशी, टैकोस और कोरियन BBQ अब शहरों में वीकनाइट डिनर का हिस्सा बन गए हैं।

    टियर-2/3 शहर में जेन-Z का हिस्सा

    टॉप-8 शहरों के बाहर डाइन-आउट की ग्रोथ टॉप-8 शहरों से दोगुनी है। जेन-Z डाइन-आउट में अन्य उम्र वालों से 3 गुना तेज बढ़ रहा है और कॉफी रेव, इंस्टाग्राम-योग्य जगहें, फोटोजेनिक मेन्यू मांग रहा है।

    RBI VS RBI (4)

    रेस्टोरेंट्स और ब्रांड्स कैसे हो रहे तैयार

    रेस्टोरेंट्स अपने मार्केटिंग बजट का 75% से ज्यादा डिजिटल चैनल पर खर्च कर रहे हैं। डाइन-आउट में प्री-बुकिंग वॉक-इन से 7 गुना तेज बढ़ रही है। उत्तर भारतीय, चाइनीज, इटैलियन जैसे परिचित व्यंजन कम कीमत वाले सेगमेंट में 10-40% ज्यादा तेज बढ़ रहे हैं। इसके अलावा फूड डिलीवरी में अब अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस आ गया है। जैसे बटरफ्लाई बर्गर बॉक्स जो प्लेट में खुलता है और मिट्टी के हांडी में दम बिरयानी इसके उदाहरण हैं।

    स्विगी फूड मार्केटप्लेस के सीईओ रोहित कपूर का कहना है कि 10 मिनट में फूड डिलीवरी (Bolt) अब हमारे कुल ऑर्डर्स का 10% से ज्यादा दे रही है। एक तरफ लोग किफायती परिचित व्यंजन चाहते हैं, दूसरी तरफ मैच और बोबा टी को पूरी तरह अपना रहे हैं। QSR और क्लाउड किचन 17% से ज्यादा CAGR से बढ़ रहे हैं। अगला दशक बहुत रोमांचक होने वाला है।”

