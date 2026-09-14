बांग्लादेश से मछली खरीदने वाले भारत ने उसी को बेची 500 टन हिल्सा, देश के इस इलाके से चटगांव पहुंच रहीं मछलियां

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| भारत ब्लू इकॉनमी तेजी से आगे बढ़ रही है। हाल ही में भारत ने लगभग 8.46 अरब अमेरिकी डॉलर के सी फूड का निर्यात किया था। अब भारत ने पड़ोसी देश बांग्लादेश को भी 500 टन मछली का निर्यात किया है। इसमें उपलब्धी की बात ये है कि हम खुद बांग्लादेश से हिल्सा मछली का आयात करते थे। किसी जमाने में पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के बंगाली परिवारों में बांग्लादेश की 'पद्मा नदी की हिलसा' का बेसब्री से इंतजार रहता था।

नवरात्रि के दौरान बांग्लादेश अक्सर भारत हिल्सा मछली भेजने के लिए विशेष छूट भी देता था, जानकार बताते हैं कि इसे 'हिलसा डिप्लोमेसी' नाम दिया गया था। अब वही भारत बांग्लादेश को हिल्सा मछली का निर्यात कर रहा है। पहली बार बांग्लादेश ने मांगी हिल्सा मछली हिल्सा मछली बांग्लादेश के लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है वहां इसकी भारी डिमांड रहती है। इस साल बांग्लादेश में हिल्सा का प्रोडक्शन घट गया है, जिसके बाद बांग्लादेश ने भारत का रुख किया है। हावड़ा होलसेल फिश इंपोर्टर्स एसोसिएशन के सचिव सैयद अनवर मकसूद ने मीडिया को बताया कि बांग्लादेश ने पहली बार भारत से हिल्सा मछली मंगाई है, वे आमतौर पर बोआल, रोहू, पार्शे और टेंगरा जैसी मछलियां भारत से खरीदते थे।