World Bank के अध्यक्ष Ajay Banga ने की भारत की तारीफ, कहा- दुनिया से आगे रहने के लिए बहुत कुछ कर रहा है देश

विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने आज कहा कि वैश्विक मंदी के दौरान भी देश को बाकी दुनिया से आगे रहने में मदद करने के लिए भारत कई पहल कर रहा है। विश्व बैंक प्रमुख का पद संभालने के बाद अजय बंगा पहली बार भारत आ रहे हैं। जानिए भारत दौरे पर आए अजय बंगा ने क्या कहा पढ़िए पूरी खबर

India doing lot of things to stay ahead during global slowdown: WB President Ajay Banga

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने आज कहा कि भारत कई चीजें कर रहा है जो उसे वैश्विक मंदी के समय में भी दुनिया से आगे रहने में मदद कर रही हैं। अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद पहली बार भारत के दौरे पर आएं हैं। मीडिया से बात करते हुए बंगा ने कहा कि भारत महामारी से उत्पन्न चुनौतियों से मजबूत होकर बाहर आया है, और देश को ऐसी ही गति बनाए रखने की जरूरत है। भारत के जीडीपी की तारीफ अजय बंगा के कहे गए उन कई चीजों में एक भारत की जीडीपी भी है। आपको बता दें कि भारत इस वक्त दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है इसके अलावा सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश भी है। बंगा ने कहा कि यदि वैश्विक मंदी है, तो एक चीज जो भारत में बढ़ रही है वह है उसके सकल घरेलू उत्पाद (सकल घरेलू उत्पाद) का बहुत अधिक प्रतिशत जो घरेलू खपत से आता है। धीमे व्यापार के कारण होने वाली वैश्विक मंदी के विशिष्ट प्रभाव के प्रति आपका जोखिम घरेलू खपत से आने वाली अर्थव्यवस्था के अपेक्षाकृत उच्च प्रतिशत से कम हो जाता है। इस क्षेत्र में है हाई पेड जॉब्स मीडिया ने जब अजय बंगा से उच्च आय वाली नौकरियों में भारत की संभावित वृद्धि के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसी नौकरियां टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं जो की देश में कम है। बंगा ने कहा कि टेक्नोलॉजी के अलावा ऐसे जॉब विनिर्माण क्षेत्र में हैं। अजय बंगा ने कहा कि यह अवसर 10 साल तक खुला नहीं रहेगा, यह तीन से पांच साल का अवसर है जब आपूर्ति शृंखलाएं स्थानांतरित होने लगती हैं या कोई अन्य स्थान जोड़ती हैं जहां काम की आवश्यकता होती है। भारतीय मूल के पहले अध्यक्ष आपको बता दें कि 63 साल के अजय बंगा, भारतीय मूल के पहले विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं जिन्होंने पिछले महीने से वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के तौर पर पदभार संभाला है। विश्व बैंक का कार्यभार संभालने के बाद बंगा अपनी पहली भारत यात्रा पर हैं। उन्होंने जीएमआर वरलक्ष्मी सेंटर फॉर एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड्स (GMR Varalakshmi Centre for Empowerment and Livelihoods) का दौरा किया और यहां छात्रों से बातचीत की।

Edited By: Gaurav Kumar