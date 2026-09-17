अब कुकिंग ऑयल होगा सस्ता? त्योहारों के बीच बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार का मास्टर प्लान

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| भारत दुनिया के सबसे बड़े खाद्य तेल के आयातक देशों में शामिल है। इन दिनों देश में पहले से ही आम उपभोक्ता पर रसोई बजट का दबाव बना हुआ है, ऐसे में आयातित तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 1 साल में भारत के खाद्य तेल की कीमतों में करीब 20% का उछाल आया है।

सरकारी अधिकारियों के हवाले से सामने आई है कि भारत त्योहारी सीजन के दौरान खाने के तेल की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इंपोर्ट पर लगने वाले शुल्क को कम कर सकता है। सरकार कितना टैक्स घटा सकती है? मीडिया रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार एडिबल ऑयल पर बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी में करीब 5% की कटौती करने पर विचार किया जा सकता है। इंपोर्ट ड्यूटी में कमी आने से आयातित तेलों की कीमत भी कम होगी, जिससे आम ग्राहकों को बाजारों में सस्ता तेल मिलने की संभावना जताई जा रही है।

वहीं दूसरी ओर सरकार को देश के किसानों के हितों का भी ध्यान रख कर फैसला लेना है। अगर विदेशी तेल का आयात बहुत सस्ता हो जाता है तो घरेलू सोयाबीन और दूसरे तिलहन की कीमतों पर दबाव आ सकता है, जिससे किसानों को कम फायदा मिलने की आशंका होगी। फिलहाल सरकार की ओर से तेलों की कीमत कम करने और भारतीय किसानों को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए 5% इंपोर्ट ड्यूटी घटाने पर चर्चा है।