चीन को पछाड़ निवेश के लिए पहली पसंद बना भारत, Invesco Global सर्वे में मिले 76 अंक

विकासशील देशों में निवेश के लिए अब चीन नहीं बल्कि भारत निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। इनवेस्को ग्लोबल की रिपोर्ट के मुताबिक सोवरेन वेल्थ फंड के निवेश को लेकर 142 मुख्य निवेश अधिकारियों ने भारत को पहली पसंद बताया। इनवेस्को के अध्ययन के मुताबिक भारत की कारोबारी व राजनीति स्थिरता में लगातार बढ़ोतरी हो रही है जो उसका मजबूत पक्ष है।

चीन को पछाड़ निवेश के लिए पहली पसंद बना भारत। फाइल फोटो।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। विकासशील देशों में निवेश के लिए अब चीन नहीं बल्कि भारत निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। इनवेस्को ग्लोबल की रिपोर्ट के मुताबिक, सोवरेन वेल्थ फंड के निवेश को लेकर 142 मुख्य निवेश अधिकारियों ने भारत को पहली पसंद बताया। किसी देश के सरकारी फंड को सोवरेन फंड कहा जाता है। अपनी अर्थव्यवस्था व अपने नागरिकों की आर्थिक मजबूती के लिए दूसरे देशों में सोवरेन फंड का निवेश किया जाता है। निवेश के लिए पहली पसंद बना भारत सर्वे के मुताबिक, वर्ष 2022 में सोवरेन फंड के निवेश के लिए चीन पहली पसंद था। पिछले साल चीन को निवेश की पसंद के मामले में 71 अंक मिले थे, जबकि भारत को 66 अंक। लेकिन वर्ष 2023 में किए गए सर्वे में भारत को 76 तो चीन को 51 अंक मिले। सर्वे में दक्षिण कोरिया, ब्राजील, मैक्सिको व दक्षिण अफ्रीका जैसे विकासशील देश भारत की तुलना में काफी पीछे पाए गए। कारोबारी व राजनीति स्थिरता में हो रही है बढ़ोतरी इनवेस्को के अध्ययन के मुताबिक, भारत की कारोबारी व राजनीति स्थिरता में लगातार बढ़ोतरी हो रही है जो उसका मजबूत पक्ष है। इसके अलावा भारत की आबादी, नियामक पहल और सोवरेन निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल से भी भारत को निवेश की पहली पसंद बनने में मदद मिली। देश का बढ़ रहा है राजस्व संग्रह निवेशकों का मानना है कि भारत की आबादी तेजी से बढ़ रही है और यहां कई दिलचस्प कंपनियां हैं। विदेशी कारपोरेट निवेश भी भारत में लगातार बढ़ रहा है। वहीं, भारत में महंगाई दर अन्य देशों के मुकाबले कम है और आर्थिक गतिविधियों के अधिकतर पैमाने भारत में सकारात्मक दिख रहे हैं। भारत का राजस्व संग्रह लगातार बढ़ रहा है और राजकोषीय घाटा कम हो रहा है।

Edited By: Sonu Gupta