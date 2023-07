ITR भरने की आखिरी तारीख नजदीक, नहीं भरा इनकम टैक्स तो जानें कितनी लगेगी पेनेल्टी

ITR Filing 2023 देश के सभी टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई 2023 तक रिटर्न फाइल करना है। देश में अभी तक 3 करोड़ से ज्यादा करदाता ने रिटर्न फाइल कर दिया है। इसमें से 2 करोड़ से ज्यादा रिटर्न को वेरीफाई भी कर दिया गया है। अगर आप सही समय-सीमा के भीतर रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपको कितनी पेनल्टी देनी होगा? आइए विस्तार से जानते हैं।

ITR Filing 2023: Penalty for Late Filing of Income Tax Return

Your browser does not support the audio element.