आपके पास है 25 दिन का टाइम, पहली बार करने वाले हैं ITR File, ध्यान में रखें ये बातें

Return Filing 2023 इस साल आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख आने में अब बस कुछ दिन ही बचें हैं। आपको आखिरी तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर आप इस साल पहली बार आईटीआर फाइल करने वाले हैं तो आपको कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक छोटी सी भी गलती आपको महंगा पड़ सकता है। जानें आपको भूलकर भी कौन-सी गलती नहीं करनी चाहिए।

Key things to know before filing tax return

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। देश के हर वेतनधारक को आईटीआर फाइल करना होता है। टैक्स का भुगतान करना हमारी देश के प्रति कर्तव्य होता है।आपके इनकम के आधार पर आप से टैक्स लिया जाता है। आपको कभी भी अपने टोटल इनकम की जानकारी और उसके सोर्स को छुपाना नहीं चाहिए। अगर आप पहली बार आईटीआर फाइल करने वाले हैं तो आपको कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। आईटीआर में एक छोटी सी गलती आपके खिलाफ इनकम टैक्स का नोटिस जारी करवा सकती है। इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि आपको आईटीआर फाइल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इससे आपको बाद में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। टैक्स स्लैब आपको सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि आप किस टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम के आधार पर टैक्स स्लैब को बांटते है। आपने चाहे नई कर व्यवस्था का चयन किया हो या फिर पुरानी आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। आपको जब टैक्स स्लैब के बारे में पता चल जाएगा तो इससे आप टैक्स में भी बचत कर सकते हैं। टैक्स फॉर्म हम जब भी आईटीआर दाखिल करते हैं तो उसके लिए हमको फॉर्म भरना होता है। ये कई तरह के होते हैं। ऐसे में आपको सही आईटीआर फॉर्म का चयन करना बेहद जरूरी है। अगर आप गलत फॉर्म भरते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। दस्तावेज को रखें तैयार आईटीआर फाइल करते समय हमें कई डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। इसमें पैन कार्ड (Pan Card), आधार कार्ड (Aadhaar Card), फॉर्म-16, फॉर्म 16A, 16B, 16C,बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 26AS, इंवेस्टमेंट प्रूफ, रेंट एग्रीमेंट, सेल डीड, डिविडेंड वारंट जैसे कई दस्तावेज शामिल हैं। फॉर्म 26AS फॉर्म 26AS को आप आईटीआर की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपके सालाना टैक्स स्टेटमेंट जैसे कि टैक्स पासबुक की जानकारी दी होती है। इस से आप जान सकते हैं कि आप ने कितना टैक्स भरा है और कितना टैक्स डिडक्शन के लिए क्लेम किया है। बैंक और पैन कार्ड आपको आईटीआर में सभी जानकारी सही सही भरनी चाहिए। अगर आपके बैंक के डिटेल्स और पैन कार्ड की जानकारी एक दूसरे से मैच नहीं होते हैं तो ये आपको बाद में प्रॉब्लम में डाल सकता है।

