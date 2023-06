Income Tax Rule: मंदिर और अस्पताल के लिए करने जा रहे हैं दान तो पहले जान लें ये नियम, कितना देना होगा टैक्स

Income Tax Department हर साल हम सभी को टैक्स भरना होता है। आयकर विभाग हर साल टैक्स नियमों में कुछ बदलाव करता है। टैक्स आपके कमाई के आधार पर लिया जाता है। मंदिर या फिर अस्पताल के दान पर भी टैक्स लगता है। आयकर विभाग ने मंदिर और अस्पताल के डोनेशन के नियमों में बदलाव किया है। आइए जानते हैं कि टैक्स के नए नियम क्या है?

Income Tax New Rule: मंदिर और अस्पताल के लिए बदल गए नियम

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Income Tax Rule: हर साल वेतनधारक को टैक्स देना होता है। अगले महीने टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख तय की गई है। अगर आपने अभी भी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आपको जल्द से जल्द आईटीआर फाइल कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको खिलाफ इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है। हर साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) टैक्स कानूनों में कुछ बदलाव करते हैं। इस साल आयकर विभाग ने मंदिर के दान नियमों में बदलाव किया है। अब धार्मिक संस्थानको आईटीआर भरते समय इसकी जानकारी देनी होगी कि उसके पास कितना दान आया है। धार्मिक संस्थान को करदाता को जानकारी देनी होगी कि उनके द्वारा दिया गया दान किस धार्मिक गतिविधियों में लगी है। क्या है नियम इनकम टैक्स के अनुसार धार्मिक संस्थाओं से जुड़े दान के नियम अक्टूबर 2023 से लागू होंगे। इस नियम में धार्मिक संस्थान या फिर अस्पताल को लोगों को या फिर दानकर्ता को जानकारी देनी होगी कि वो उन्होंने दान की राशि कहां खर्च की है। इसमें वहीं दानकर्ता शामिल होंगे जिन्होंने 2 लाख रुपये से ज्यादा का दान दिया है। धार्मिक संस्थान को दानकर्ता का नाम, पता,पैन नंबर आदि जानकारी भी देनी होगी। इनकम टैक्स एक्ट 80G सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट के 80G तहत लेने वाले धर्मार्थ संस्थानों के लिए पंजीकरण नियमों में बदलाव किया है। इनकम टैक्स एक्ट के 80G में टैक्स छूट का दावा किया जाता है। सरकार द्वारा किये गए बदलाव अक्टूबर 2023 से लागू होंगे। ये नियम टैक्स एक्ट के 2C, 11AA और 17A के तहत बदला गया है। इसी के साथ फॉर्म के आखिरी में दिये गए अंडरटेकिंग में भी बदलाव किया गया है। धर्मार्थ संस्था की केटेगरी इस केटेगरी में धार्मिक ट्रस्टों, अस्पताल और एजुकेशनल इंस्टिट्यूट शामिल होते हैं। इन सभी को टैक्स में छूट दी जाती है। इस छूट के लिए उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रजिस्ट्रेशन करवाना होता है।

Edited By: Priyanka Kumari