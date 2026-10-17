इन देसी बैंकों में हुई विदेशी पैसों की बारिश, दुबई के शेख ने RBL को खरीदा, लिस्ट में IDBI और Yes Bank का भी नाम

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। 14 अक्टूबर को केंद्रीय कैबिनेट ने भारत के 62 साल पुराने IDBI बैंक में 60.72% हिस्सेदारी को कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स को ₹52,878 करोड़ में बेचने की मंजूरी दी। इस पर खूब चर्चा हुई। यह किसी भारतीय बैंक में अब तक का सबसे बड़ा FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होग। विते एक से डेढ़ साल में कई भारतीय बैंक और NBFC में विदेशी निवेश को लेकर डील हुई है। इस लिस्ट में कई बड़े बैंक और NBFCs शामिल हैं।

आइए जानते हैं कि बीते एक से डेढ़ साल में RBL, Yes Bank से लेकर अब तक कितने भारतीय बैंकों और NBFCs में विदेशी निवेश आ चुका है और किन बैंकों की कंट्रोलिंग विदेशी निवेशक के पास चली गई है।

IDBI बैंक में आएगा सबसे बड़ा निवेश इस लिस्ट में नंबर वन पर IDBI बैंक हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक में 60.72% हिस्सेदारी कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स (जिसके प्रमुख प्रेम वत्सा हैं) को बेचने की मंजूरी दे दी है। यह भारत के वित्तीय क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) है। यह हिस्सेदारी ₹52,878 करोड़ में बेची जाएगी।

इन बैंकों और NBFCs में आया विदेशी निवेश जापान के MUFG बैंक (जो मित्सुबिशी UFJ फाइनेंशियल ग्रुप का हिस्सा है) ने श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड में ₹39,618 करोड़ (~$4.4 बिलियन) में 20% हिस्सेदारी खरीदी है। यह भारत के वित्तीय सेवा क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े क्रॉस-बॉर्डर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में से एक है। हालांकि, IDBI बैंक की डील पूरी होने के बाद यह डील दूसरे नंबर पर आ जएगी।

दुबई स्थित एमिरेट्स एनबीडी ने आरबीएल बैंक में 26,000 करोड़ रुपये (~2.75 अरब से 3 अरब डॉलर) का एक बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) पूरा किया है, जिसके तहत उसने इस निजी क्षेत्र के बैंक में 60% हिस्सेदारी हासिल कर ली है।