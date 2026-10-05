पूरी दुनिया से ज्यादा भारत पर भरोसा, सही दिशा में आगे बढ़ रहा; हासिल कर लेगा विकसित भारत का लक्ष्य - पूर्व ECB चीफ

नई दिल्ली। भारत को लेकर मेरा नज़रिया बहुत पॉजिटिव है, दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में मैं भारत को लेकर ज़्यादा सकारात्मक हूँ। हाल के वर्षों में किए गए सुधार सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और देश का ग्रोथ रिकॉर्ड यह दिखाता है कि भारत में कुछ हो रहा है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक के पूर्व प्रेसिडेंट जीन-क्लाउड ट्रिचेट ने यह बात कही है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, नई दिल्ली में कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के दौरान उन्होंने भारत की आर्थिक तरक्की को लेकर अपना नजरिया रखा।

जीन-क्लाउड ट्रिचेट ने कहा कि भारत के पास 'मिडिल-इनकम ट्रैप' में फंसने के जोखिम से पहले आर्थिक रूप से आगे बढ़ने की काफी गुंजाइश है और वह 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के अपने लक्ष्य को हासिल करने की अच्छी स्थिति में है।

'भारत पर भरोसा है' नई दिल्ली में कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के दौरान ट्रिचेट ने मनीकंट्रोल से कहा, "मुझे लगता है कि भारत के लिए अच्छी बात यह है कि किसी जाल में फंसने से पहले आपके पास काफी आगे बढ़ने की गुंजाइश है।"

उन्होंने कहा कि इससे उन्हें भारत के लंबे समय के विकास लक्ष्य को हासिल करने की क्षमता पर ज़्यादा भरोसा हुआ है, हालांकि इसका नतीजा काफी हद तक ग्लोबल इकॉनमी में होने वाले बदलावों और नियमों पर आधारित इंटरनेशनल सिस्टम को बनाए रखने पर निर्भर करेगा।

कैसे पूरा होगा 2047 वाला लक्ष्य उन्होंने कहा कि 2047 के लक्ष्य को हासिल करने की क्षमता "काफी हद तक बाकी दुनिया पर" और इस बात पर निर्भर करेगी कि देश ऐसी व्यवस्था से बचते हैं या नहीं जिसमें नियमों का अभाव हो और आक्रामक सत्ता की राजनीति बढ़ती जा रही हो।