Aadhaar और Pan Card में अलग-अलग हैं नाम तो लिंक करने के लिए अपनाएं ये तरीका, इनकम टैक्स विभाग ने दिया अपडेट

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून, 2023 आने में कुछ ही दिन का समय शेष रह गया है। ऐसे में इस तारीख से पहले सभी के लिए पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है। वहीं, कुछ लोग के पैन और आधार में डेमोग्राफिक डिटेल( नाम, जन्म तिथि और लिंग) अलग-अलग होने के कारण लिंक नहीं पा रहे हैं। ऐसे में अपने पैन को आधार से कैसे लिंक करें। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से एक ट्वीट कर जानकारी दी गई है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से किए गए ट्वीट में बताया गया है कि अगर पैन को आधार से लिंक करते समय आपकी डेमोग्राफिक जानकारी अलग-अलग है या फिर कहा जाए तो नाम, जन्मतिथि और लिंग आदि में मिसमैच हो रहे हैं तो आपको अपनी जानकारी को अपडेट करना होगा।

Kind Attention PAN holders!

While linking PAN with Aadhaar, demographic mismatch may occur due to mismatch in:

• Name

• Date of Birth

• Gender

To further facilitate smooth linking of PAN & Aadhaar, in case of any demographic mismatch, biometric-based authentication has… pic.twitter.com/UQuFnjda38— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) June 24, 2023