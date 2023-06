Income Tax का बोझ कम करने में आपका घर करेगा मदद, Self Occupied House से ऐसे करें इनकम कैलकुलेट

How to Calculate Income from Self Occupied House आईटीआर में टैक्स का बोझ कम करने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इस रिपोर्ट में हम बताने जा रहे हैं कि कैसे कोई व्यक्ति अपने सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस से इनकम को कैलकुलेट कर सकता है और इसमें किन-किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। (जागरण फाइल फोटो)