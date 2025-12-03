10 साल में गंवा दिए 22000 करोड़, कर्ज में गले तक ऐसे डूबे ये 'सिंह ब्रदर्स', इस एक गलती से शुरू हुआ बुरा दौर

नई दिल्ली। भारत में पिछले 10-15 सालों में कई अरबपति और उद्योगपतियों का उदय हुआ तो कुछ लोगों का पतन भी हुआ है। बर्बाद बिजनेसमैन (Bankrupt Businessmens) की इसी लिस्ट में शामिल हैं मलविंदर सिंह और शिविंदर सिंह का नाम..ये सरदार ब्रदर्स किसी समय कॉरपोरेट वर्ल्ड में काफी असरदार थे, लेकिन वक्त ने ऐसी चोट दी कि अब दिवालिया हो चुके हैं। मलविंदर सिंह और शिविंदर सिंह (Malvinder Singh and Shivinder Singh) , फार्मा कंपनी रैनबेक्सी, फोर्टिस हेल्थकेयर और रेलिगेयर इंटरप्राइजेज के मालिक रह चुके हैं।

भारत की हेल्थकेयर इंडस्ट्री में शिविंदर और उनके भाई मलविंदर सिंह का बड़ा नाम रहा। दरअसल, ये दोनों भाई भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी रैनबैक्सी के फाउंडर भाई मोहन सिंह के पोते हैं, दोनों भाइयों को कंपनी में 33.5% हिस्सेदारी विरासत में मिली थी। सिंह ब्रदर्स की रईसी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि किसी जमाने में फोर्ब्स की अरबपतियों की लिस्ट में दोनों भाइयों का नाम था लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि कर्ज के चलते बिजनेस साम्राज्य बर्बाद हुआ और दोनों भाइयों को जेल तक जाना पड़ा।

पाकिस्तान से आया था परिवार मलविंदर और शिविंदर सिंह, भाई मोहन सिंह के पोते हैं, जो पाकिस्तान के रावलपिंडी के एक व्यापारी थे और भारत विभाजन के बाद दिल्ली में आकर बस गए थे। भाई मोहन सिंह ने अपने चचेरे भाइयों रणजीत सिंह और गुरबख्श सिंह की एक कर्ज में डूबी फर्म खरीदकर दवा कंपनी रैनबैक्सी की स्थापना की। साल 1999 में मलविंदर और शिविंदर सिंह को अपने पिता परविंदर सिंह के निधन के बाद रैनबैक्सी का कारोबार विरासत में मिला।

कंपनी बेचते ही शुरू हुए बुरे दिन हालांकि, 2008 में उन्होंने कंपनी रैनबैक्सी में अपनी हिस्सेदारी जापानी फार्मा कंपनी दाइची सैंक्यो को बेच दी, उस वक्त रैनबैक्सी का कारोबार अपने चरम पर था। इस डील से दोनों भाइयों को 9,576 करोड़ रुपये का अप्रत्याशित लाभ हुआ। लेकिन, यहीं से इनके पतन की शुरुआत हो गई।

कंपनी को बेचने के बाद मिले पैसों में से उन्होंने 2000 करोड़ रुपये कर्ज और टैक्स चुकाने में खर्च किए। वहीं, 1,700 करोड़ रुपये अपनी एनबीएफसी कंपनी रेलिगेयर में और 2200 करोड़ से ज्यादा हॉस्पिटल चेन फोर्टिस में निवेश किया। साल 2010-14 में रेलिगेयर और फोर्टिस ने अपने बिजनेस का विस्तार किया, लेकिन मंदी आने से भारी कर्ज हो गया।