HDFC Bank के ग्राहकों झटका, होम और पर्सनल लोन की EMI के लिए देने होंगे अब ज्यादा पैसे

HDFC Bank MCLR अगर आप भी एचडीएफसी बैंक के ग्राहक है तो आपको ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। एचडीएफसी बैंक ने अपने एमसीएलआर की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। इसका असर होम लोन और पर्सनल लोन पर पड़ेगा। आइए जानते हैं कि अब कितना एमसीएलआर में बढ़ोतरी हुई है। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

HDFC Bank MCLR: HDFC Bank के ग्राहकों लगा झटका

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। एचडीएफसी बैंक ने अपने लोन की ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। इस फैसले के बाद लोगों को झटका लगा है। बैंक ने लोन और फंड आधारित ब्याज दरों (MCLR) में 15 बेसिस अंकों तक की बढ़ोतरी की है। इसका सीधा असर होम लोन, पर्सनल लोन पर पड़ेगा। अब इनकी ईएमआई बढ़ जाएगी। कब बढ़ता है एमएसीएलआर कोई भी बैंक एमएसीएलआर को कई कारणों की वजह से बढ़ाया जाता है। इसमें डिपॉजिट रेट, रेपो रेट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, और कैश रिजर्व रेश्यो को शामिल किया जाता है। जब भी रेपो रेट में बदलाव होता है तब एमएसीएलआर में भी बदलाव किया जाता है। एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट के अनुसार ये ब्याज दरें 7 जुलाई 2023 से लागू होंगी। कितनी बढ़ी ब्याज दरें एचडीएफसी बैंक ने एमएसीएलआर को 15 बीपीएस बढ़ा कर 8.25 फीसदी कर दिया है। पहले ये दर 8.10 फीसदी थी।

एक महीने के एमएसीएलआर को 10 बीपीएस यानी 8.10 फीसदी से 8.25 फीसदी तक बढ़ा दिया है।

3 महीने के एमएसीएलआर को 8.50 फीसदी से बढ़ाकर 8.60 फीसदी तक बढ़ा दिया है। इसे 10 बीपीएस को बढ़ाया गया है।

6 महीने के एमएसीएलआर को 5 बीपीएस बढ़या गया है। अब ये 8.85 फीसदी से बढ़कर 8.90 प्रतिशत कर दिया गया है।

1 साल से ज्यादा वाले एमएसीएलआर में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। यह 9.05 फीसदी पर स्थिर है। इन लोन की ईएमआई में हुई बढ़त एमएसीएलआर की बढ़ने की वजह से होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन जैसे बाकी लोन की ईएमआई भी बढ़ जाएगी। अब आपको इन लोन की ईएमआई पर पहले से ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप नया लोन ले रहें है तब भी ज्यादा ब्याज दर लागू होगी। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का हुआ मर्जर इस महीने 1 जुलाई 2023 को एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हो गया है। पहले यह दो अलग कंपनियां थी। इस मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक देश का सबसे बड़ा बैंक बन गया है। एचडीएफसी बैंक अब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है।

Edited By: Priyanka Kumari