गुरुग्राम के इस मार्केट ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, एशिया में सबसे ज्यादा बढ़ा रेंट; खान मार्केट-कनॉट प्लेस छूटे पीछे

नई दिल्ली| गुरुग्राम के मशहूर गैलेरिया मार्केट ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गैलेरिया मार्केट (Galleria Market) ने इस साल पूरे एशिया-प्रशांत (APAC) रीजन में सबसे तेज रेंट ग्रोथ दर्ज की है। कुशमैन एंड वेकफील्ड (Cushman & Wakefield) की नई रिपोर्ट के मुताबिक, गैलेरिया मार्केट के किराए में 25% की बढ़त हुई, जो इसे APAC की सबसे ज्यादा रेंट बढ़ने वाला मार्केट बनाती है। इस मामले में उसने दिल्ली की प्रीमियम हाई स्ट्रीट खान मार्केट को भी पीछे छोड़ दिया, जहां इस साल रेंट सिर्फ 3% बढ़े।

रिपोर्ट के अनुसार, गैलेरिया मार्केट APAC रैंकिंग में 31वें स्थान से 26वें स्थान पर पहुंच गया है। यहां सालाना किराया बढ़कर 169 डॉलर (करीब 14,955 रुपए) प्रति वर्गफुट हो गया है। इसी किराया स्तर पर इस साल दिल्ली का कनॉट प्लेस भी 26वें स्थान पर रहा, जहां रेंट में 14% की बढ़त दर्ज की गई।

लंदन का मार्केट दुनिया में सबसे महंगा दुनिया की सबसे महंगी रिटेल लोकेशन इस साल लंदन की न्यू बॉन्ड स्ट्रीट बनी, जहां पिछले एक साल में रेंट 22% बढ़कर 2,231 डॉलर प्रति वर्गफुट हो गया। इसने मिलान की Via Montenapoleone (2,179 डॉलर) और न्यूयॉर्क की Upper Fifth Avenue (2,000 डॉलर) को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया।