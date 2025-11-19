गुरुग्राम के इस मार्केट ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, एशिया में सबसे ज्यादा बढ़ा रेंट; खान मार्केट-कनॉट प्लेस छूटे पीछे
गुरुग्राम का गैलेरिया मार्केट एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सबसे तेज रेंट ग्रोथ वाला मार्केट बन गया है, जहाँ 25% की वृद्धि हुई है। इस मामले में इसने दिल्ली के खान मार्केट को भी पीछे छोड़ दिया है। कुशमैन एंड वेकफील्ड की रिपोर्ट के अनुसार, सीमित मॉल सप्लाई के कारण हाई स्ट्रीट्स ब्रांड्स के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। जानें दुनिया का सबसे महंगा मार्केट कौन सा है?
नई दिल्ली| गुरुग्राम के मशहूर गैलेरिया मार्केट ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गैलेरिया मार्केट (Galleria Market) ने इस साल पूरे एशिया-प्रशांत (APAC) रीजन में सबसे तेज रेंट ग्रोथ दर्ज की है। कुशमैन एंड वेकफील्ड (Cushman & Wakefield) की नई रिपोर्ट के मुताबिक, गैलेरिया मार्केट के किराए में 25% की बढ़त हुई, जो इसे APAC की सबसे ज्यादा रेंट बढ़ने वाला मार्केट बनाती है। इस मामले में उसने दिल्ली की प्रीमियम हाई स्ट्रीट खान मार्केट को भी पीछे छोड़ दिया, जहां इस साल रेंट सिर्फ 3% बढ़े।
रिपोर्ट के अनुसार, गैलेरिया मार्केट APAC रैंकिंग में 31वें स्थान से 26वें स्थान पर पहुंच गया है। यहां सालाना किराया बढ़कर 169 डॉलर (करीब 14,955 रुपए) प्रति वर्गफुट हो गया है। इसी किराया स्तर पर इस साल दिल्ली का कनॉट प्लेस भी 26वें स्थान पर रहा, जहां रेंट में 14% की बढ़त दर्ज की गई।
भारत की प्रमुख हाई स्ट्रीट्स और उनकी सालाना रेंट ग्रोथ
|मार्केट
|रेंट ग्रोथ
|सालाना रेंट (USD/sq ft)
|APAC रैंक 2025
|Galleria Market, Gurgaon
|25%
|$169
|26
|Connaught Place, Delhi
|14%
|$169
|26
|Khan Market, Delhi
|3%
|$
|24 (ग्लोबल)
वैश्विक स्तर पर भी भारत की हाई स्ट्रीट्स ने मजबूत परफॉर्मेंस दिखाई है। खान मार्केट ने भले ही रेंट ग्रोथ में मामूली बढ़त दिखाई हो, लेकिन यह अभी भी इंडिया की सबसे महंगी हाई स्ट्रीट बनी हुई है और ग्लोबल रैंकिंग में 24वें स्थान पर बरकरार है।
यह भी पढ़ें- साल में महीने 12, फिर 11 महीने का ही क्यों बनता है एग्रीमेंट? 90% लोग नहीं जानते; एक्सपर्ट ने 6 पॉइंट में समझा दिया
लंदन का मार्केट दुनिया में सबसे महंगा
दुनिया की सबसे महंगी रिटेल लोकेशन इस साल लंदन की न्यू बॉन्ड स्ट्रीट बनी, जहां पिछले एक साल में रेंट 22% बढ़कर 2,231 डॉलर प्रति वर्गफुट हो गया। इसने मिलान की Via Montenapoleone (2,179 डॉलर) और न्यूयॉर्क की Upper Fifth Avenue (2,000 डॉलर) को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया।
ब्रांड्स के लिए आकर्षण बने ये मार्केट
कुशमैन & वेकफील्ड के एग्जिक्यूटिव मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम सराफ ने बताया कि,
"भारत की हाई स्ट्रीट्स बेहद मजबूत प्रदर्शन कर रही हैं। खान मार्केट, कनॉट प्लेस और गैलेरिया जैसी जगहें ब्रांड्स के लिए बड़ा आकर्षण बन चुकी हैं। सीमित मॉल सप्लाई की वजह से हाई स्ट्रीट्स रिटेलर्स की पहली पसंद बन रही हैं।"
रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल अब तक भारत की हाई स्ट्रीट्स देश के कुल रिटेल लीजिंग का 50% से ज्यादा हिस्सा संभाल रही हैं। भारत का रिटेल सेक्टर भी वैश्विक और APAC औसत से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, जहां सालाना रेंट ग्रोथ 6% YoY दर्ज किया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।