GST Council Meeting: ITC रिफंड, गिरफ्तारी पर रोक से ₹5 करोड़ की सीमा तक, मीटिंग में हो सकते हैं ये 12 बदलाव; पूरी लिस्ट

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| जीएसटी से जुड़े कारोबारियों और कंपनियों के लिए आने वाले समय में नियमों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। 7 अक्टूबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक (GST Council Meeting 2026) में टैक्सपेयर्स को राहत देने, इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के नियम आसान करने और जीएसटी अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्तियों में बदलाव समेत 12 बड़े प्रस्तावों पर विचार हो सकता है। हालांकि, ये बदलाव प्रस्तावित हैं और अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल की मंजूरी के बाद ही होगा। मीटिंग में कौन-कौन से 12 बदलाव हो सकते हैं, इसे लेकर दिल्ली के सीए सिद्धार्थ केजरीवाल ने एक-एक डिटेल बताई।

1. GST अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति पर रोक जीएसटी अधिकारियों की अरेस्ट पावर खत्म करने का प्रस्ताव है। किसी गिरफ्तारी के लिए न्यायिक अनुमति की जरूरत पड़ सकती है। इससे कारोबारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। 2. प्रॉसिक्यूशन की सीमा ₹1 करोड़ से ₹5 करोड़ टैक्स चोरी के मामलों में अभियोजन (Prosecution) की सीमा ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ की जा सकती है। यानी छोटे स्तर के मामलों में सीधे आपराधिक कार्रवाई का दबाव कम हो सकता है।

3. प्लांट और मशीनरी पर ITC रिफंड प्लांट, मशीनरी और इनपुट सर्विसेज से जुड़े ITC रिफंड को राहत मिल सकती है। प्रस्ताव के मुताबिक रिफंड 5 साल में मासिक किस्तों में दिया जा सकता है। 4. ITC का दायरा बढ़ सकता है कर्मचारी बीमा, वाहनों, टेलीकॉम टावर और पाइपलाइन जैसे खर्चों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की अनुमति बढ़ाने का प्रस्ताव है। 5. फैक्ट्री के बाहर लगे टावर-पाइपलाइन पर भी ITC अगर टेलीकॉम टावर या पाइपलाइन फैक्ट्री परिसर से बाहर लगी है, तब भी कुछ परिस्थितियों में उस पर ITC उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। 6. एक्सपायर्ड और नष्ट सामान पर ITC FMCG और फार्मा कंपनियों को एक्सपायर या नष्ट हो चुके उत्पादों पर भी ITC का लाभ मिलने का रास्ता बनाया जा सकता है। 7. सप्लायर की गलती का बोझ खरीदार पर नहीं अगर खरीदार ने नियमों के मुताबिक खरीदारी की है, तो सप्लायर के डिफॉल्ट के बावजूद गenuine buyer का ITC बरकरार रह सकता है। रिकवरी डिफॉल्ट करने वाले सप्लायर से की जा सकती है।