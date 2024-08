GST Council Meet: 9 सितंबर को बैठेगी जीएसटी काउंसिल, टैक्स स्लैब-ड्यूटी पर लिया जा सकता है फैसला

पीटीआई, नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल करी अगली बैठक को लेकर अपडेट आ गया है। यह बैठक 9 सितंबर 2024 (सोमवार) को होगी। जीएसटी काउंसिल ने इस बैठक की जानकारी सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर दी है।

The 54th Meeting of the GST Council will be held on 9th September, 2024 at New Delhi.