ITC पेमेंट में तेजी पर GST काउंसिल में नहीं बनी बात, अब कमेटी करेगी फैसला

राजीव कुमार (जागरण ब्यूरो), नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की बैठक में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) के भुगतान में तेजी लाने के मामले में राज्यों की तरफ से पूरी तरह सहमत नहीं होने से फैसला नहीं हो सका। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट भुगतान को तेज करने के मामले में काउंसिल की तरफ से अधिकारियों की कमेटी बनाई गई है जो अगले तीन महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। इस रिपोर्ट पर चर्चा के बाद काउंसिल की अगली बैठक में इस पर फैसला होगा जिसे अगले साल एक अप्रैल से लागू किया जा सकता है।

अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट का भुगतान कारोबारियों तो तब तक नहीं होता है जब तक पूरी सप्लाई चेन के कारोबारी जीएसटी रिटर्न नहीं भर देते हैं। जैसे अगर किसी कारोबारी ने किसी अन्य कारोबारी से कच्चा माल खरीदा और पहले कारोबारी ने तो अपना जीएसटी रिटर्न भर दिया है, लेकिन अगर दूसरे कारोबारी ने रिटर्न नहीं भरा है तो पहले कारोबारी को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर दूसरा कारोबारी फरार हो जाता है या काम छोड़ देता है तो पहले वाले कारोबारी को इनपुट टैक्स क्रेडिट का भुगतान नहीं होगा।

कई बार एक निर्माता अपना माल बनाने के लिए कई कारोबारी से कच्चा माल खरीदता है और वे सभी अगर अपना रिटर्न नहीं भरते हैं तो उस निर्माता उद्यमी को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल पाता है। काउंसिल की बैठक में राज्यों ने कहा कि अभी कारोबारी वैसे ही दूसरे कारोबारी से माल खरीदते हैं जो रिटर्न भरते हैं या वे उन्हें रिटर्न भरने के लिए दबाव बनाते हैं। अगर इस प्रणाली को समाप्त कर दिया जाएगा तो रिटर्न नहीं भरने वाले कारोबारी पर दबाव बनाने या रिटर्न भरने के लिए मजबूर करने की जिम्मेदारी राज्यों की होगी। इस काम में राज्यों के संसाधन खर्च होंगे। राज्य चाहते हैं कि पूरी सप्लाई चेन का रिटर्न आने पर ही इनपुट टैक्स क्रेडिट किया जाए।