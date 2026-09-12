बिड़ला की फ्लैगशिप कंपनी पर पड़ा कस्टम्स का छापा, सर्च ऑपरेशन पर कंपनी ने दिया बड़ा अपडेट

जागरण बिजनेस, नई दिल्ली। कुमार मंगलम बिड़ला की 2,23,345 करोड़ रुपये मार्केट कैप वाली फ्लैगशिप कंपनी ने बड़ा अपडेट दिया है। 81 साल पुरानी 1947 में बनी ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने बताया है कि इंदौर में कस्टम्स कमिश्नर के ऑफिस ने मध्य प्रदेश के उज्जैन ज़िले के नागदा में बिरलाग्राम स्थित उनकी सेल्युलोजिक स्टेपल फाइबर बनाने वाली यूनिट में तलाशी ली है। कस्टम्स एक्ट, 1962 की धारा 105 के तहत यह तलाशी इंपोर्ट-एक्सपोर्ट लेन-देन की जांच के सिलसिले में ली गई थी।

कस्टम्स अधिकारियों ने 11 सितंबर 2026 की शाम को तलाशी शुरू की और 12 सितंबर 2026 की सुबह तक अपनी कार्रवाई पूरी कर ली। इस दौरान, अधिकारियों ने कंपनी के रिकॉर्ड की जांच की और कंपनी की इंपोर्ट-एक्सपोर्ट गतिविधियों से जुड़ी जानकारी इकट्ठा की। अपनी जानकारी में, ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ ने बताया कि यूनिट ने अधिकारियों का पूरा सहयोग किया, मांगे गए दस्तावेज़ उपलब्ध कराए और संबंधित कर्मचारियों के साथ बातचीत में मदद की।

कोई 'शो कॉज़ नोटिस' या आदेश जारी नहीं किया गया आदित्या बिड़ला ग्रुप के बयान के अनुसार, जानकारी दाखिल करने की तारीख तक अधिकारियों की ओर से कोई 'शो कॉज़ नोटिस' या आदेश जारी नहीं किया गया है। अहम बात यह है कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ ने कहा है कि इस कार्रवाई से उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या कामकाज पर कोई खास असर पड़ने की उम्मीद नहीं है, और कारोबारी गतिविधियां बिना किसी रुकावट के चलती रहेंगी।