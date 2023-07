Gift City: टेलीकॉम सेक्रेटरी के राजारमन बने IFSCA के चेयरपर्सन, तीन साल के लिए हुई नियुक्ति

International Financial Services Centres Authority सरकार की ओर से के राजारमन को IFSCA का चेयरपर्सन बना दिया गया है। आईएफएससीए का हेडक्वार्टर गुजरात की गिफ्ट सिटी में स्थित है। आईएफएससी भारत में पहला इंटरनेशनल फाइनेंसियल सर्विसेज सेंटर है। इसका उद्देश्य का उद्देश्य एक मजबूत वैश्विक संपर्क विकसित करना और भारतीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करना है। (फाइल फोटो)

गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी (फोटो- ट्विटर गिफ्ट सिटी)

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सरकार की ओर से टेलीकॉम सेक्रेटरी के राजारमन को इंटरनेशनल फाइनेंसियल सर्विसेज सेंटर ऑथोरिटी (IFSCA) का चेयरपर्सन नियुक्त किया है। वे इंजेती श्रीनिवास की जगह लेंगे, जो कि IFSCA को पहले चेयरपर्सन थे। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि राजारमन को तीन साल के लिए या 65 वर्ष तक की आयु या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले आए उस समय तक के लिए नियुक्त किया गया है। क्या है IFSCA? आईएफएससीए, इंटरनेशनल फाइनेंसियल सर्विसेज सेंटर में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास और विनियमन के लिए एक एकीकृत प्राधिकरण है। मौजूदा समय में गिफ्ट आईएफएससी भारत में पहला इंटरनेशनल फाइनेंसियल सर्विसेज सेंटर है। आईएफएससीए की स्थापना अप्रैल 2020 में इंटरनेशनल फाइनेंसियल सर्विसेज सेंटर ऑथोरिटी एक्ट 2019 के तहत की गई थी। इसका हेडक्वार्टर गुजरात के गिफ्ट सिटी में स्थित है। IFSCA की स्थापना से पहले आरबीआई, सेबी, एफआरडीए और आईआरडीए जैसी संस्थाएं ही इंटरनेशनल फाइनेंसियल सर्विसेज सेंटर में विनियमन का कार्य देखती थीं। IFSCA का उद्देश्य एक मजबूत वैश्विक संपर्क विकसित करना और भारतीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करना है। साथ ही इसे इंटरनेशनल फाइनेंसियल प्लेटफॉर्म के लिए रूप में वैश्विक अर्थव्यवस्था को सेवा देने के लिए भी बनाया गया है। क्या है गिफ्ट सिटी? गिफ्ट सिटी गुजरात में स्थित की एक प्लान किया हुआ बिजनेस शहर है। इसे 886 एकड़ जगह पर बनाया गया है। यह गुजरात की राजधानी गांधीनगर और अहमदाबाद के बीच बसा हुआ है। इसका पूरा नाम गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी (Gift City) है। इसे सरकार लंदन, शंघाई, न्यूयॉर्क, हांगकांग, सिंगापुर और दुबई के फाइनेंसियल सेंटर के रूप में विकसित कर रही है। इसके जरिए सरकार की कोशिश भारत को इंटरनेशनल फाइनेंसियल हब के रूप में विकसित करने की है।

Edited By: Abhinav Shalya