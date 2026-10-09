दिल्ली के इस इलाके में नीलाम हो रही सरकारी जमीन, आप कैसे लगा सकते हैं बोली? 19 नवंबर तक मौका
सरकार दिल्ली के नजफगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में 5.11 एकड़ औद्योगिक जमीन की ई-नीलामी कर रही है, जिसकी आरक्षित कीमत ₹829 करोड़ है।
HighLights
नजफगढ़ में 5.11 एकड़ औद्योगिक जमीन की नीलामी।
आरक्षित मूल्य ₹829 करोड़, ईएमडी ₹16.60 करोड़।
पंजीकरण और बोली की अंतिम तिथि 19 नवंबर, 2026।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| सरकार दिल्ली में फैक्टरी लगाने या बिजनेस के लिए 5.11 एकड़ की बेहतरीन इंडस्ट्रियल जमीन की नीलामी कर रही है। जमीन की कीमत ₹829 करोड़ है। आप इसके लिए बोली कैसे लगा सकते हैं? जानते हैं...
नजफगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन के टुकड़े की रिजर्व कीमत 829.69 करोड़ रुपये है। रजिस्ट्रेशन और टेक्निकल बिड जमा करने की आखिरी तारीख 19 नवंबर, 2026 है।
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (DPE) की नेशनल लैंड मॉनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन (NLMC) ने योग्य बोलीदाताओं को e-टेंडर और उसके बाद e-नीलामी में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है।
यह नीलामी HIL (इंडिया) लिमिटेड की नजफगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया, रोहतक रोड, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली में मौजूद बेहतरीन फ्रीहोल्ड जमीन के मॉनेटाइजेशन (जमीन से कमाई करने) के लिए है। पिछले दो महीनों में NLMC की ओर से सार्वजनिक रूप से घोषित यह तीसरी e-नीलामी है, जो सरकारी जमीन मॉनेटाइजेशन योजनाओं को तेजी दे रही है।
लगभग 5.119 एकड़ (करीब 20,722.93 वर्ग मीटर) जमीन के इस टुकड़े को पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया के ज़रिए पूरी तरह से बेचने का प्रस्ताव है। NLMC, HIL (इंडिया) लिमिटेड की ओर से मॉनेटाइजेशन प्रक्रिया को सुविधाजनक बना रही है।
ये प्रॉपर्टी नई दिल्ली में रोहतक रोड, शिवाजी मार्ग के पास नजफगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित है। प्रॉपर्टी को E-टेंडर और उसके बाद E-नीलामी के जरिए पेश किया जा रहा है, जिससे योग्य बोलीदाताओं को एक व्यवस्थित और पारदर्शी एसेट मॉनेटाइज़ेशन प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिलता है।
प्रॉपर्टी के लिए रिजर्व कीमत ₹829.69 करोड़ तय की गई है, जिसमें प्रति एकड़ न्यूनतम बोली बढ़ोतरी ₹1 करोड़ है। भाग लेने की प्रक्रिया के तहत योग्य बोलीदाताओं को ₹16.60 करोड़ की EMD (अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट) जमा करनी होगी।
E-टेंडर-सह-E-नीलामी प्रक्रिया
मॉनेटाइज़ेशन प्रक्रिया दो चरणों वाली इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के ज़रिए की जाएगी, जिसमें E-टेंडर और उसके बाद E-नीलामी शामिल होगी। इच्छुक और योग्य बोलीदाताओं को तय समय-सीमा के भीतर रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा, ज़रूरी टेक्निकल बिड जमा करनी होगी और तय EMD जमा करनी होगी।
रजिस्ट्रेशन, टेक्निकल बिड जमा करने और EMD/बैंक गारंटी जमा करने की आखिरी तारीख 19 नवंबर, 2026 को दोपहर 2:00 बजे (14:00 बजे) है। टेक्निकल बिड 20 नवंबर, 2026 को शाम 4:00 बजे (16:00 बजे) खोली जाएंगी। 23 नवंबर, 2026 को एक मॉक ऑक्शन (नकली नीलामी) तय की गई है। ई-ऑक्शन की तारीख टेक्निकल बिड खुलने के बाद बताई जाएगी।
संभावित बोली लगाने वालों की मदद करने और बोली लगाने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए, 3 नवंबर, 2026 को शाम 4:00 बजे (16:00 बजे) रूम नंबर 309, ब्लॉक-14, पब्लिक एंटरप्राइज भवन, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली में एक प्री-बिड मीटिंग होगी।
यह बिक्री जैसा है, जहां है, "जैसा है, वैसा है", "जो कुछ भी है" और "कोई सहारा नहीं/कोई शिकायत नहीं" (no recourse/no complaint) के आधार पर की जाएगी। यह जानकारी ई-ऑक्शन नोटिफिकेशन के अनुसार है।
- आधिकारिक ई-नीलामी पोर्टल: nlmc.enivida.com
- NLMC वेबसाइट: nlmc.dpe.gov.in
निवेशकों के लिए मौका
यह ऑफ़र योग्य बोली लगाने वालों को नई दिल्ली में मौजूद एक बड़े फ़्रीहोल्ड ज़मीन के टुकड़े के मॉनेटाइजेशन (जमीन से कमाई करने की प्रक्रिया) में हिस्सा लेने का मौका देता है। इस ज़मीन का इस्तेमाल औद्योगिक काम के लिए तय किया गया है और इसके लिए पारदर्शी इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले 'पब्लिक एंटरप्राइज़ेज़ विभाग' की NLMC संस्था, HIL (इंडिया) लिमिटेड की ओर से मॉनेटाइज़ेशन प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। यह प्रक्रिया एक प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ज़रिए की जा रही है, ताकि योग्य बोली लगाने वाले तय नियमों और शर्तों के अनुसार बिक्री प्रक्रिया में हिस्सा ले सकें।
बोली लगाने के इच्छुक लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली जमा करने से पहले RFP और सभी लागू नियमों और शर्तों को ध्यान से देख लें।
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|महत्वपूर्ण घटना (Important Event)
|तिथि और समय (Date & Time)
|ई-नीलामी अधिसूचना जारी होने की तिथि
|8 अक्टूबर, 2026
|प्रश्न (Queries) प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
|29 अक्टूबर, 2026, शाम 17:00 बजे
|प्री-बिड मीटिंग (बोली-पूर्व बैठक)
|3 नवंबर, 2026, शाम 16:00 बजे
|प्रश्नों के उत्तर देने की अंतिम तिथि
|6 नवंबर, 2026, शाम 17:00 बजे
|पंजीकरण, तकनीकी बोली और EMD/बैंक गारंटी जमा करने की अंतिम तिथि
|19 नवंबर, 2026, दोपहर 14:00 बजे
|तकनीकी बोलियां खुलने की तिथि
|20 नवंबर, 2026, शाम 16:00 बजे
|मॉक नीलामी (Mock Auction)
|23 नवंबर, 2026