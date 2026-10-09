दिल्ली के इस इलाके में नीलाम हो रही सरकारी जमीन, आप कैसे लगा सकते हैं बोली? 19 नवंबर तक मौका

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| सरकार दिल्ली में फैक्टरी लगाने या बिजनेस के लिए 5.11 एकड़ की बेहतरीन इंडस्ट्रियल जमीन की नीलामी कर रही है। जमीन की कीमत ₹829 करोड़ है। आप इसके लिए बोली कैसे लगा सकते हैं? जानते हैं...

नजफगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन के टुकड़े की रिजर्व कीमत 829.69 करोड़ रुपये है। रजिस्ट्रेशन और टेक्निकल बिड जमा करने की आखिरी तारीख 19 नवंबर, 2026 है।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (DPE) की नेशनल लैंड मॉनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन (NLMC) ने योग्य बोलीदाताओं को e-टेंडर और उसके बाद e-नीलामी में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है।

यह नीलामी HIL (इंडिया) लिमिटेड की नजफगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया, रोहतक रोड, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली में मौजूद बेहतरीन फ्रीहोल्ड जमीन के मॉनेटाइजेशन (जमीन से कमाई करने) के लिए है। पिछले दो महीनों में NLMC की ओर से सार्वजनिक रूप से घोषित यह तीसरी e-नीलामी है, जो सरकारी जमीन मॉनेटाइजेशन योजनाओं को तेजी दे रही है।

लगभग 5.119 एकड़ (करीब 20,722.93 वर्ग मीटर) जमीन के इस टुकड़े को पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया के ज़रिए पूरी तरह से बेचने का प्रस्ताव है। NLMC, HIL (इंडिया) लिमिटेड की ओर से मॉनेटाइजेशन प्रक्रिया को सुविधाजनक बना रही है।

ये प्रॉपर्टी नई दिल्ली में रोहतक रोड, शिवाजी मार्ग के पास नजफगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित है। प्रॉपर्टी को E-टेंडर और उसके बाद E-नीलामी के जरिए पेश किया जा रहा है, जिससे योग्य बोलीदाताओं को एक व्यवस्थित और पारदर्शी एसेट मॉनेटाइज़ेशन प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिलता है।

प्रॉपर्टी के लिए रिजर्व कीमत ₹829.69 करोड़ तय की गई है, जिसमें प्रति एकड़ न्यूनतम बोली बढ़ोतरी ₹1 करोड़ है। भाग लेने की प्रक्रिया के तहत योग्य बोलीदाताओं को ₹16.60 करोड़ की EMD (अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट) जमा करनी होगी। E-टेंडर-सह-E-नीलामी प्रक्रिया मॉनेटाइज़ेशन प्रक्रिया दो चरणों वाली इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के ज़रिए की जाएगी, जिसमें E-टेंडर और उसके बाद E-नीलामी शामिल होगी। इच्छुक और योग्य बोलीदाताओं को तय समय-सीमा के भीतर रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा, ज़रूरी टेक्निकल बिड जमा करनी होगी और तय EMD जमा करनी होगी।

रजिस्ट्रेशन, टेक्निकल बिड जमा करने और EMD/बैंक गारंटी जमा करने की आखिरी तारीख 19 नवंबर, 2026 को दोपहर 2:00 बजे (14:00 बजे) है। टेक्निकल बिड 20 नवंबर, 2026 को शाम 4:00 बजे (16:00 बजे) खोली जाएंगी। 23 नवंबर, 2026 को एक मॉक ऑक्शन (नकली नीलामी) तय की गई है। ई-ऑक्शन की तारीख टेक्निकल बिड खुलने के बाद बताई जाएगी।

संभावित बोली लगाने वालों की मदद करने और बोली लगाने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए, 3 नवंबर, 2026 को शाम 4:00 बजे (16:00 बजे) रूम नंबर 309, ब्लॉक-14, पब्लिक एंटरप्राइज भवन, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली में एक प्री-बिड मीटिंग होगी।