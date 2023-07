Gold Price Today: सोने की कीमत में हुई गिरावट, जानिए आपके शहर में क्या है ताजा रेट

Gold-Silver Price Today सोने-चांदी के रेट में आज स्पॉट पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। वायदा के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोन-चांदी की रेट में गिरावट देखने कोे मिली है। हालांकि सोना सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। सोने में आगे की चाल अमेरिकी फेड की ओर से ब्याज दरों को लेकर लिए गए फैसलों पर निर्भर करेगी। (फाइल फोटो)

24 कैरेट के 10 ग्राम सोने का रेट 60,000 रुपये है।

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सोने-चांदी के भाव में सोमवार को कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। स्पॉट पर 22 कैरेट के साथ 24 कैरेट के सोने की कीमत समान बनी हुई है। 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने का भाव 60,000 रुपये है, जबकि 22 कैरेट के सोने का भाव 55,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है। हालांकि, वायदा में सोने-चांदी की कीमत में गिरावट हुई है। चांदी के भाव में भी कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है। एक किलो चांदी की कीमत 77,500 रुपये प्रति किलो पर है। दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में सोने की कीमत दिल्ली: 24 कैरेट 60,150 रुपये प्रति दस ग्राम

मुंबई: 24 कैरेट 60,000 रुपये प्रति दस ग्राम

कोलकाता: 24 कैरेट 60,000 रुपये प्रति दस ग्राम

चेन्नई: 24 कैरेट 60,390 रुपये प्रति दस ग्राम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमत में करीब आधा प्रतिशत की गिरावट है। सोना 0.44 प्रतिशत गिरकर 1955.70 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है। चांदी की कीमत भी 0.45 प्रतिशत गिरकर 25.08 डॉलर पर है। सोने की आगे की चाल अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दर को लेकर लिए गए फैसले पर निर्भर करेगी। अगर ब्याज दरों को लेकर फेड नरमी के संकेत देता है तो सोने की कीमत में उछाल देखने को मिल सकता है। वायदा में सोने-चांदी की कीमत सोने की कीमत में सोमवार को वायदा बाजार में 191 रुपये की गिरावट हुई है। इस कारण अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने का भाव 59,125 रुपये है। आज एमसीएक्स पर सोने में 8,934 लॉट्स का कारोबार हुआ है। विश्लेषकों का कहना है कि फ्रैश खरीदारी न होने के चलते गिरावट आई है। वायदा में चांदी की कीमत 268 रुपये गिरकर 75,700 रुपये प्रति किलो हो गई है। एमसीएक्स पर सितंबर के चांदी के कॉन्ट्रैक्ट में 19,076 लॉट्स का कारोबार हुआ है।

Edited By: Abhinav Shalya