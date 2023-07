Gold Price Today: सावन में ताबड़तोड़ बढ़ रही है गोल्ड की कीमत, जानिए आपके शहर में क्या है सोने का भाव

गुरुवार 20 जुलाई को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आई। आज हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन खबर जारी होने से पहले शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है आपके शहर में क्या है सोने की स्पॉट कीमत। इसके अलावा शेयर बाजार में खबर लिखे जाने तक तेजी देखने को मिल रही है। पढ़िए आपके शहर में कितने का मिल रहा है गोल्ड

Gold Price Today: Know what is the rate of gold in your city?

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: गुरुवार 20 जुलाई में सोने और चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। आज हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन, खबर लिखे जाने तक शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 447 अंक चढ़कर और निफ्टी 141 अंक की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। क्या है सोने का भाव? मजबूत हाजिर मांग के कारण वायदा कारोबार में आज सोने की कीमत 115 रुपये बढ़कर 59,905 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर, अगस्त डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध की कीमत 115 रुपये या 0.19 प्रतिशत बढ़कर 59,905 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जिसमें 8,029 लॉट का कारोबार हुआ। वैश्विक स्तर पर, न्यूयॉर्क में सोना 0.16 प्रतिशत बढ़कर 2,022.90 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। क्या है चांदी का भाव मजबूत हाजिर मांग के कारण वायदा कारोबार में आज चांदी की कीमत 215 रुपये बढ़कर 76,624 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर, सितंबर डिलीवरी के लिए चांदी अनुबंध 215 रुपये या 0.28 प्रतिशत बढ़कर 20,410 लॉट में 76,624 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। वैश्विक स्तर पर, न्यूयॉर्क में चांदी 0.25 प्रतिशत बढ़कर 25.45 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। आपके यहां क्या है गोल्ड का स्पॉट रेट? Today Gold Silver Rates: गुड रिटर्न के मुताबिक, सोने की स्पॉट कीमत: दिल्ली में 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 60,900 रुपये है।

जयपुर में 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 60,900 रुपये है। पटना में 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम 60,800 रुपये है।

कोलकाता में 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम 60,750 रुपये है।

मुंबई में 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 60,750 पर बिक रहा है।

बेंगलुरु में 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 60,750 रुपये का है।

हैदराबाद में 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 60,750 रुपये का है।

चंडीगढ़ में सोने की कीमत 60,900 रुपये है।

लखनऊ में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का रेट 60,900 रुपये है।

