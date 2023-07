Gold Price Today: सोने की कीमतों में आई तेजी, आज इतना महंगा हुआ गोल्ड, जानिए आपके शहर में क्या है रेट

बुधवार 5 जुलाई को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आई। आज वायदा कारोबार में सोना 226 रुपये और चांदी 187 रुपये ऊपर रही। अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो आज सेंसेक्स 351 अंक और निफ्टी 97 अंक नीचे है। जानिए वायदा कारोबार में क्या रही सोने और चांदी की कीमत और आपके शहर में क्या है गोल्ड का स्पॉट रेट

Gold Price Today: Know what is the rate in your city?

