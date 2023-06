Gold Price Today: सोने और चांदी की चमक पड़ी फीकी, आज इतना सस्ता हुआ गोल्ड

सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी के कीमत में गिरवाट देखने को मिली। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार दिल्ली में 10 ग्राम गोल्ड के रेट में 300 रुपये की कमी आई है। आज सोना 300 रुपये सस्ता हुआ तो वहीं चांदी भी 350 रुपये टूटी। वायदा बाजारों की बात करें तो आज सोने की कीमत 77 रुपये तो वहीं चांदी 161 रुपये गिरी थी।

Gold Price Today: The shine of gold and silver has faded today.

नई दिल्ली,बिजनेस डेस्क: बुधवार को सोने के कीमत में गिरवाट देखने को मिली। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक राजधानी दिल्ली में 10 ग्राम गोल्ड के रेट में 300 रुपये की कमी आई है। आज सोना 300 रुपये सस्ता होकर 59,050 रुपये प्रति दस ग्राम पर आ गया है। पिछले कारोबार में गोल्ड 59,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। आज सोने के साथ-साथ चांदी भी 350 रुपये गिरकर 71,250 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोना 1,910 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस और चांदी 22.75 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर गिरे थे। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (कमोडिटीज) सौमिल गांधी ने कहा कि बुधवार को सोने में गिरावट दर्ज की गई, दिल्ली बाजार में सोने की हाजिर कीमतें 300 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 59,050 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रही हैं। वायदा बाजार में सोना बुधवार को वायदा कारोबार में सोने की कीमत 77 रुपये गिरकर 58,030 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर, अगस्त डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध की कीमत 77 रुपये या 0.13 प्रतिशत की गिरावट के साथ 58,030 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जिसमें 12,449 लॉट का कारोबार हुआ। विश्लेषकों ने सोने की कीमतों में गिरावट का श्रेय प्रतिभागियों द्वारा अपने पदों में कटौती को दिया। वैश्विक स्तर पर, न्यूयॉर्क में सोना 0.32 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,917.60 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। वायदा बाजार में चांदी बुधवार को चांदी वायदा बाजार में 161 रुपये गिरकर 70,140 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर, जुलाई डिलीवरी के लिए चांदी अनुबंध 161 रुपये या 0.23 प्रतिशत गिरकर 70,140 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया, जिसमें 10,199 लॉट का कारोबार हुआ। वैश्विक स्तर पर, न्यूयॉर्क में चांदी 0.70 प्रतिशत की गिरावट के साथ 22.99 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी।

Edited By: Gaurav Kumar