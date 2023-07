Gold Price Today: सोने की कीमत में जबरदस्त गिरावट, आज इतना सस्ता हुआ गोल्ड

शुक्रवार 31 जुलाई को सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट आई। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार वैश्विक गिरावट के बीच आज दिल्ली में सोने की कीमतों में गिरावट आई। दिल्ली में गोल्ड 350 रुपये गिरकर 60450 रुपये प्रति 10 ग्राम का हुआ। पिछले कारोबार में सोना 60800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। पढ़िए आपके शहर में क्या है गोल्ड का रेट

Gold Price Today: There was a tremendous fall in the price of gold today

