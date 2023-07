Gold ETF में जमकर निवेश कर रहे लोग, जून तिमाही में करीब 300 करोड़ का आया Inflow

Gold ETF News गोल्ड ईटीएफ में लोग जमकर निवेश कर रहे हैं। तीन तिमाही के बाद इसमें सकारात्मक निवेश देखने को मिला है। इसके साथ गोल्ड ईटीएफ का एयूएम बढ़कर 22340 करोड़ रुपये हो गया है। साथ ही फोलियो की संख्या बढ़कर 47.52 लाख हो गई है जो कि पहले 46.06 लाख हो गई है। ये दिखाता है कि निवेशकों का रुझान गोल्ड ईटीएफ की तरफ है।

जून तिमाही में गोल्ड तिमाही में सकारात्मक निवेश देखने को मिला है।

