    महात्मा गांधी से प्रेरित फिक्की की शताब्दी यात्रा शुरू, पीयूष गोयल ने लॉन्च किया नया लोगो

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 07:22 PM (IST)

    भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य महासंघ (फिक्की) 7 अप्रैल 2027 को अपनी शताब्दी मनाएगा। इस अवसर पर, फिक्की ने अपनी 98वीं वार्षिक महासभा में 'फिक्की@100: 100 वर्षों का कल का निर्माण' नामक लोगो का अनावरण किया। यह लोगो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लॉन्च किया। यह लोगो फिक्की की समृद्ध विरासत और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण का प्रतीक है।

    वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया लोगो का अनावरण।

    नई दिल्ली। भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य महासंघ (फिक्की) 7 अप्रैल 2027 को अपनी शताब्दी मना रहा होगा। इस शताब्दी वर्ष की शुरुआत करते हुए फिक्की ने अपनी दो दिवसीय 98वीं वार्षिक महासभा एवं वार्षिक सम्मेलन के दौरान ‘फिक्की@100 : 100 वर्षों का कल का निर्माण’ लोगो का अनावरण किया।

    यह लोगो भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लॉन्च किया। नया लोगो एकता, निरंतरता और प्रगति का प्रतीक है। यह फिक्की की समृद्ध विरासत और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण के बीच एक सेतु की तरह है।

    लोगो में मौजूद ‘100’ अंक का मतलब

    लोगो भारत की आर्थिक वृद्धि में फिक्की के एक सदी के योगदान का उत्सव मनाता है और राष्ट्र के भविष्य को आकार देने की प्रतिबद्धता को दोहराता है। लोगो में मौजूद ‘100’ अंक इतिहास की एक खिड़की की तरह है, जो भारत के गौरवशाली अतीत और फिक्की की उपलब्धियों को दिखाता है।

    महात्मा गांधी की ऐतिहासिक तस्वीरें

    लोगो में प्रयुक्त नारंगी रंग गर्मजोशी, लचीलापन और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, जबकि महात्मा गांधी की ऐतिहासिक तस्वीरें फिक्की के भारत की यात्रा से गहरे जुड़ाव को रेखांकित करती हैं।यह लोगो केवल एक मील का पत्थर नहीं है, बल्कि अतीत और भविष्य के बीच एक मजबूत सेतु है जो एक सदी के प्रभाव को सम्मान देता है और आगे की प्रगति का वादा करता है।

    सन् 1927 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर स्थापित फिक्की भारतीय उद्यम की आवाज के रूप में उभरी। यह संस्था भारत की आर्थिक आकांक्षाओं की संस्थागत रीढ़ बनी। भारतीय व्यापार जगत की निरंतर साथी रही फिक्की अब 7 अप्रैल 2027 को अपनी शताब्दी के पड़ाव पर पहुंचने जा रही है और इस असाधारण यात्रा को सम्मान दे रही है।

