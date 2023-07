फर्जी GST पंजीयन को रोकने के लिए एक और बड़ी कार्रवाई, अब 30 दिनों के भीतर देनी होगी बैंक अकाउंट की डिटेल

पिछले मंगलवार यानी कल हुए जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) में फर्जी रजिस्ट्रेशन रोकने के लिए कई फैसले किए गए। अब आपको जीएसटीएन के साथ पंजीकरण के 30 दिनों के भीतर एक वैध बैंक खाता संख्या प्रदान करनी होगी अन्यथा आपका जीएसटीएन पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। जानिए पहले कितने दिनों का मिलता था समय और क्या है पूरी खबर

To stop fake GST registration, now bank account details will have to be given within 30 days

नई दिल्ली, जेएनएन: जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) पर फर्जी पंजीयन को रोकने के लिए गत मंगलवार को जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में कई फैसले किए गए। अब जीएसटीएन पर पंजीयन कराने के 30 दिनों के भीतर अपना वैध बैंक खाता नंबर देना होगा अन्यथा जीएसटीएन पर पंजीयन को रद कर दिया जाएगा। पहले कितने दिनों का मिलता था समय? आपको बता दें कि पहले 45 दिनों के भीतर बैंक खाते का विवरण देना होता था और कई बार बैंक खाते का विवरण कारोबारी नहीं भी देते थे। नए नियम के मुताबिक बैंक खाते के साथ 30 दिनों के भीतर पैन नंबर भी देना अनिवार्य कर दिया गया है। काउंसिल में लिए गए फैसले के मुताबिक भविष्य में संदिग्ध कारोबारियों का जीएसटीएन पर आधार के बायोमैट्रिक आथेंटिकेशन से पंजीयन किया जाएगा ताकि किसी प्रकार का कोई जोखिम नहीं रहे। इन राज्यों में सफल हुआ पायलट प्रोजेक्ट गुजरात और पुडुचेरी में बायोमैट्रिक आथेंटिकेशन के पायलट प्रोजेक्ट के बाद अब आंध्र प्रदेश ने भी अपने राज्य में इसे अपनाने की इच्छा जाहिर की है। जीएसटी काउंसिल के फैसले के मुताबिक अब सरकार से सीमा से अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) भी नहीं वसूला जा सकेगा। हाल ही में जीएसटीएन पर पंजीकृत फर्जी कारोबारियों की पहचान के लिए अप्रत्यक्ष कर विभाग की तरफ से अभियान चलाया गया जिसके तहत 70,000 संदिग्ध फर्म की पहचान की गई। इनमें से 60,000 फर्म की छानबीन हो चुकी है और इनमें से 17,000 पंजीयन फर्जी पाए गए। अब जीएसटीएन पर पंजीयन के लिए नियम को सख्त बनाने से इस प्रकार के फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। विशेषज्ञों ने बताया इसका फायदा जीएसटी के विशेषज्ञ एवं चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) प्रवीण शर्मा ने बताया कि जब कारोबारी जीएसटीआर-1 का रिटर्न भरता है तो उसमें उसके कारोबार की विस्तृत जानकारी होती है और उसके आधार पर जीएसटीआर-2बी जेनरेट होता है। इस 2बी में स्वत: यह पता लग जाता है कि कारोबारी का आईटीसी कितना बन रहा है। मान लीजिए कारोबारी का आईटीसी एक करोड़ बन रहा है और वह 1.26 करोड़ के आईटीसी का दावा करता है तो कारोबारी को नोटिस जारी किया जाएगा और उसे जवाब देना होगा। 2बी में जेनरेट होने वाले आईटीसी की रकम से 25 लाख से अधिक का आईटीसी दावा करने पर नोटिस जारी होगा।

Edited By: Gaurav Kumar