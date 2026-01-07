नई दिल्ली। शेयर बाजार में फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग (F&O Trading) बहुत ही जोखिम भरा व्यापार है, और इसे लेकर हमेशा मार्केट रेगुलेटर SEBI चेतावनी देता आया है फिर भी लाखों निवेशक F&O ट्रेडिंग बिना किसी अनुभव के कर रहे हैं और तगड़ा लॉस उठा रहे हैं। इसी कड़ी में एक निवेशक को हुए नुकसान की कहानी सामने आई है, जहां एक 30 साल के व्यक्ति ने बताया कि उसे ऑप्शन ट्रेडिंग में 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुकसान हुआ है।

इस हफ़्ते की शुरुआत में उस आदमी ने Reddit पर बताया कि वह हर महीने 2.85 लाख रुपये कमाता है, लेकिन उसे ऑप्शन ट्रेडिंग में 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुकसान हुआ और खुद को बचाने के लिए वह उधार लेता रहा। इस शख्स ने नेटिज़न्स से अपना कर्ज़ कम करने के तरीके बताने के लिए मदद मांगी है।

F&O ट्रेडिंग में कैसे डूबे 2 करोड़ इस शख्स ने अपनी सोशल मीडिया (Social Media Post) में पोस्ट में बताया कि वह एक जानी-मानी कंपनी में नौकरी करता है, और उसकी मंथली टेक-होम सैलरी लगभग ₹2.85 लाख है। इस शख्स ने कहा, "पिछले कुछ सालों में, मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इनवॉल्व हो जो "साइड इन्वेस्टिंग" के तौर पर शुरू की थी लेकिन धीरे-धीरे यह अनहेल्दी हो गई।