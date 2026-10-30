e- Passport के लिए कैसे करें अप्लाई, किन-किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत? यहां जानें सब कुछ

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: जब भी देश के बाहर कहीं विदेशी यात्रा पर आप जाते हैं तो सबसे पहले पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर आपका पासपोर्ट कहीं गुम गया या छूट गया है तो आप ई-पासपोर्ट (e-Passport) का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देश में अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। ई-पासपोर्ट दिखने में सामान्य पासपोर्ट की तरह ही होता है। बस इसके कवर पेज पर एक चिप लगी होती है। इसी चिप में व्यक्ति के बारे में सभी जानकारी दी गई है। आइए जानते हैं कि आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए कौन-कौन-से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है।

क्या होता है e-Passport? ई-पासपोर्ट सामान्य पासपोर्ट की तरह ही दिखाई देता है। पासपोर्ट के कवर पेज पर ये चिप लगी होती है। इस चिप में व्यक्ति के बारे में निजी जानकारी दी गई होती है। इस चिप निजी जानकारी जैसे बायोमेट्रिक डेटा,फिंगरप्रिंट और व्यक्तिगत जानकारी डिजिटल रूप में स्टोर रखी जाती है।