247 करोड़ रेवेन्यू, कितना रहा मुनाफा, एलन मस्क की Tesla India ने पेश किए नतीजे; जानिए भारत में कितनी कारें बेचीं?

नई दिल्ली। अमेरिका के अरबपति कारोबारी और टेस्ला, स्टारलिंक व X के मालिक एलन मस्क (Elon Musk) की कंपनी टेस्ला इंडिया (Tesla India) मोटर्स एंड एनर्जी ने वित्त वर्ष 2026 (FY26) के नतीजे पेश किए हैं। कंपनी ने इस फाइनेशियल ईयर में कंपनी ने 247.31 करोड़ रुपये का रेवेन्यू और 5.16 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। यह कंपनी का पहला ऐसा वित्त वर्ष है, जिसमें उसने भारत में 'मॉडल Y' की बिक्री की और अपने घरेलू कामकाज का विस्तार किया।

मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, टेस्ला की रेगुलेटरी फाइलिंग से पता चलता है कि FY25 में 20.83 करोड़ रुपये के मुकाबले, इसके ऑपरेशंस से होने वाला रेवेन्यू लगभग 12 गुना बढ़ गया है। वहीं, नेट प्रॉफिट भी 55.49 लाख रुपये से बढ़कर काफी अधिक हो गया है। पिछले साल का पूरा रेवेन्यू सिर्फ सर्विसेज से आया था, जबकि FY26 पहला ऐसा साल है जब कंपनी के कुल टर्नओवर में गाड़ियों की बिक्री का भी योगदान रहा है।

जुलाई 2025 में खोला था पहला शोरूम जुलाई 2025 में मुंबई में अपना पहला शोरूम खोलने के बाद, टेस्ला ने भारत में अपने 'मॉडल Y' की बिक्री शुरू कर दी। कंपनी की फाइलिंग से पता चलता है कि वाहनों की बिक्री से 214.69 करोड़ रुपये की कमाई हुई, जो कुल रेवेन्यू का लगभग 87 प्रतिशत है। वहीं, सेवाओं से 32.40 करोड़ रुपये का योगदान मिला।