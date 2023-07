घरेलू उपकरणों को लेकर नहीं चलेगी कंपनियों की मनमानी, बाजार में प्रोडक्ट आने से पहले 85 मानकों पर होगा परीक्षण

Home Electrical Appliances को लेकर DPIIT जल्द ही Mandatory Quality Norms लेकर आ रहा है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य चीन जैसे देशों से घटिया वस्तुओं के आयात को रोकना और घरेलू मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। कुल 6 कैटेगरी में विभाजित इन प्रोडक्ट्स में वैक्यूम क्लीनर इलेक्ट्रिकल शेवर हेयर मसाज उपकरण इलेक्ट्रिक स्टीम कुकर इलेक्ट्रिक हीटिंग टूल इलेक्ट्रिक कॉफी मेकर और इलेक्ट्रिक फूड प्रोसेसर शामिल हैं।

DPIIT to roll out mandatory quality norms for home electrical appliances

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। घरेलू उपकरणों की गुणवत्ता को लेकर कंपनियों की मनमानी अब थमने वाली है। हाल ही में एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) जल्द ही कई घरेलू बिजली उपकरणों के लिए अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण और सुरक्षा मानक लागू करेगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य चीन जैसे देशों से घटिया वस्तुओं के आयात को रोकना और घरेलू मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। कुल 6 कैटेगरी में विभाजित इन प्रोडक्ट्स में वैक्यूम क्लीनर, इलेक्ट्रिकल शेवर हेयर, मसाज उपकरण, इलेक्ट्रिक स्टीम कुकर, इलेक्ट्रिक हीटिंग टूल, इलेक्ट्रिक कॉफी मेकर और इलेक्ट्रिक फूड प्रोसेसर शामिल हैं। 85 मानकों पर होगा परीक्षण DPIIT के संयुक्त सचिव संजीव ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा कि घरेलू, वाणिज्यिक और इसी तरह के विद्युत उपकरणों की सुरक्षा के लिए एक गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के तहत 85 मानकों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कदम से इन उत्पादों के बारे में सुरक्षा चिंताओं को दूर करने में मदद मिलेगी। संजीव ने इन उपकरणों के लिए मसौदा आदेश पर चर्चा करने के लिए एक हितधारक परामर्श बैठक भी आयोजित की, जो टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक डोमेन में है। बैठक में बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो), उद्योग संघों, विभिन्न मंत्रालयों और उद्योग के 50 से अधिक हितधारकों ने भाग लिया। सभी कंपनियों को करना होगा ये काम उद्योग जगत ने इस कदम का स्वागत करते हुए इन उत्पादों के लिए पर्याप्त परीक्षण प्रयोगशालाएं बनाने का आग्रह किया गया है। डीपीआईआईटी ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से परामर्श के बाद इन उत्पादों के लिए मसौदा नियंत्रण आदेश जारी किया है। संजीव ने कहा, "इस पर अपने सुझाव देने के लिए जनता का स्वागत है।" मसौदा आदेश के अनुसार, मानदंड घरेलू, वाणिज्यिक या इसी तरह के अनुप्रयोगों के लिए लक्षित सभी विद्युत उपकरणों पर लागू होंगे। ऑर्डर जारी होने के बाद, इन वस्तुओं का उत्पादन, बिक्री/व्यापार, आयात और स्टॉक नहीं किया जा सकेगा, जब तक कि उन पर बीआईएस मार्क न हो। विभाग देश में उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है।

Edited By: Rammohan Mishra