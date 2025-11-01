GST Rate Cut के बाद भी भरा सरकार का खजाना, अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन ₹ 1.95 लाख करोड़ पहुंचा; 4.6% की बढ़ोतरी
GST Rate Cut के बावजूद सरकार का खजाना अक्टूबर में भरा रहा। जीएसटी संग्रह बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपये (GST Collection) हो गया। 375 वस्तुओं पर जीएसटी कम होने के बाद भी राजस्व में वृद्धि हुई, जिसका कारण त्योहारी मांग और उपभोक्ताओं द्वारा खरीदारी में तेजी रही। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मजबूत आर्थिक गतिविधियों और बेहतर अनुपालन का संकेत है।
नई दिल्ली। 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू हुई थीं। GST Rate Cut से खाने-पीने के सामान से लेकर रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली अधिकतर चीजें सस्ती हो गईं थी। इसके बावजूद सरकार का खजाना भरा है। अक्टूबर के जीएसटी संग्रह में उछाल देखा गया है। शनिवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, फेस्टिव डिमांड और रुकी हुई खपत के कारण अक्टूबर में भारत का ग्रॉस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) कलेक्शन पिछले साल के मुकाबले 4.6% बढ़कर लगभग 1.96 लाख करोड़ रुपये हो गया।
375 वस्तुओं के दाम हुए सस्ते फिर भी हुई बढ़ोतरी
PTI की रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी कलेक्शन में हुई यह बढ़ोतरी 375 चीजों पर GST रेट में कटौती के बावजूद हुई। किचन की जरूरी चीज़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल तक - जो 22 सितंबर से लागू हुई थी, जो नवरात्रि की शुरुआत के साथ हुई थी, जो कंज्यूमर खर्च के लिए एक अहम फेस्टिव पीरियड था।
अक्टूबर के कलेक्शन में मजबूत फेस्टिव सीजन की बिक्री का असर दिखा, क्योंकि कई कंज्यूमर ने बड़े पैमाने पर उम्मीद की जा रही रेट में कटौती से पहले खरीदारी टाल दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में घोषणा की थी कि दिवाली से पहले GST रेट कम किए जाएंगे, और ये कटौतियां नवरात्रि की शुरुआत से लागू होंगी।
अक्टूबर के लिए ग्रॉस GST कलेक्शन 1.96 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि अक्टूबर 2024 में यह 1.87 लाख करोड़ रुपये था। इसके उलट, इस साल अगस्त और सितंबर में कलेक्शन क्रमशः 1.86 लाख करोड़ रुपये और 1.89 लाख करोड़ रुपये रहा।
हालांकि, अक्टूबर में 4.6% की साल-दर-साल बढ़ोतरी पिछले महीनों में दर्ज की गई 9% की औसत बढ़ोतरी से कम थी। घरेलू रेवेन्यू, जो लोकल बिक्री का एक इंडिकेटर है, 2% बढ़कर 1.45 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि इंपोर्ट से GST 13% बढ़कर 50,884 करोड़ रुपये हो गया।
GST Refund में भी तेजी
GST रिफंड में साल-दर-साल 39.6% की तेजी से बढ़ोतरी हुई और यह ₹26,934 करोड़ हो गया, जबकि अक्टूबर 2025 में नेट GST रेवेन्यू ₹1.69 लाख करोड़ रहा, जो सालाना आधार पर मामूली 0.2% की बढ़ोतरी है।
KPMG के इनडायरेक्ट टैक्स हेड और पार्टनर अभिषेक जैन ने कहा, "ज्यादा ग्रॉस GST कलेक्शन एक मज़बूत फेस्टिव सीज़न, ज़्यादा डिमांड और एक ऐसे रेट स्ट्रक्चर को दिखाता है जिसे बिजनेस ने अच्छी तरह से अपना लिया है। यह एक पॉजिटिव संकेत है कि कंजम्पशन और कंप्लायंस दोनों सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।"
इसके अलावा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप और लद्दाख जैसे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से कलेक्शन में प्रभावशाली, उच्च प्रतिशत वृद्धि पूरे भारत में समग्र आर्थिक विकास और औपचारिकता के गहराने का एक ठोस संकेतक है। यह व्यापक-आधारित वृद्धि एक मजबूत, अधिक एकीकृत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का संकेत देती है और GST फ्रेमवर्क की सिस्टमैटिक सफलता की पुष्टि करती है।
डेलॉइट इंडिया के पार्टनर और इनडायरेक्ट टैक्स लीडर महेश जयसिंह ने कहा, “GST रेट में बदलाव और GST उत्सव धमाके के साथ, जिसमें GST रेट में काफी कटौती की गई, अक्टूबर 2025 में भारत का GST कलेक्शन बढ़कर ₹1.96 लाख करोड़ हो गया, जो पिछले साल के मुकाबले 4.6% की बढ़ोतरी दिखाता है और त्योहारों के माहौल और बेहतर कंप्लायंस के बीच हमारी इकॉनमी की मजबूती को दिखाता है।”
