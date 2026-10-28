शराब की ऑनलाइन बुकिंग शुरू, एक बार में खरीद सकेंगे 9 लीटर व्हिस्की और 18 लीटर बीयर; क्या होम डिलीवरी भी होगी?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| Delhi Liquor Booking App: दीवाली से पहले दिल्ली में शराब की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (DSIIDC) ने एक नया मोबाइल एप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम 'दिल्ली लिकर बुकिंग' (Delhi Liquor Booking) रखा गया है। इस एप की मदद से अब ग्राहक घर बैठे आसानी से शराब बुक कर सकते हैं।

फिलहाल यह सुविधा DSIIDC के चुनिंदा 208 सरकारी ठेकों पर ही उपलब्ध कराई गई है। दिल्लीभर में चार अलग-अलग सरकारी निगमों के करीब 700 से ज्यादा शराब के ठेके चलते हैं, लेकिन यह ऑनलाइन बुकिंग सुविधा अभी सिर्फ DSIIDC के स्टोर्स के लिए ही शुरू की गई है।

अधिकारियों के मुताबिक, इस सेवा को लेकर अभी शुरुआती रुझान थोड़ा ठंडा रहा है और इसका आगे का विस्तार पूरी तरह से ग्राहकों के मिलने वाले रिस्पॉन्स पर निर्भर करेगा। कैसे काम करता है नया एप? इस एप पर जाकर ग्राहक अपनी पसंद के ब्रांड, बोतल का साइज और उसकी मात्रा का चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद ग्राहकों को ऐप के जरिए ही डिजिटल पेमेंट करनी होगी। भुगतान सफल होने के बाद ग्राहक के फोन पर एक QR कोड जनरेट होगा। दुकान पर पहुंचकर इस QR कोड को स्कैन कराना होगा, जिसके बाद आपको आसानी से शराब मिल जाएगी।