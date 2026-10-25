वॉकी-टॉकी बनाने वाली कंपनी पर CCPA ने ठोका जुर्माना! ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी चाबुक, बस विज्ञापन में कर दी थी ये गलती

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने वॉकी-टॉकी बनाने वाली कंपनी Hogar Technologies and Innovations LLP पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया है। क्योंकि कंपनी के विज्ञापनों और प्रोडक्ट की ऑनलाइन लिस्टिंग में डिवाइस की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, लाइसेंस की जरूरत और रेगुलेटरी मंजूरी जैसी जरूरी जानकारियां स्पष्ट रूप से नहीं दी गई थीं।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, यह कार्रवाई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर वॉकी-टॉकी की भ्रामक विज्ञापन सामग्री और नियमों का पालन नहीं करने वाली लिस्टिंग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है।

16,970 से ज्यादा लिस्टिंग नियमों के खिलाफ मंत्रालय के अनुसार, CCPA ने विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वॉकी-टॉकी की 16,970 से ज्यादा ऐसी लिस्टिंग की पहचान की है जो जरूरी नियमों के अनुसार नहीं थीं। अथॉरिटी ने Amazon, Flipkart, Meesho, Meta, JioMart, IndiaMART और TradeIndia समेत 13 ई-कॉमर्स कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं।