Budget 2026: क्या 1 फरवरी को आएगा बजट या आगे बढ़ेगी तारीख? आज होगा फैसला

नई दिल्ली। आम बजट 2026 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है लेकिन 1 फरवरी की तारीख को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। दरअसल, एक फरवरी को रविवार है, ऐसे में क्या बजट इस दिन पेश होगा, यह फिलहाल तय नहीं है। बताया जा रहा है कि सरकार आज बजट की तारीख पर फैसला ले सकती है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, इस बारे में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सरकार 7 जनवरी को फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के बजट पेश करने की तारीख पर फैसला कर सकती है। दरअसल, आज पार्लियामेंट्री अफेयर्स पर कैबिनेट कमेटी (CCPA) की मीटिंग है और इसी बैठक में बजट की तारीख पर फैसला होगा।