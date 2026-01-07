Budget 2026: क्या 1 फरवरी को आएगा बजट या आगे बढ़ेगी तारीख? आज होगा फैसला
Budget हर साल 1 फरवरी को पेश होता है लेकिन इस वर्ष एक फरवरी को रविवार है, इसलिए बजट की तारीख को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। खबर है कि 7 जनवरी को पार्लिय
नई दिल्ली। आम बजट 2026 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है लेकिन 1 फरवरी की तारीख को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। दरअसल, एक फरवरी को रविवार है, ऐसे में क्या बजट इस दिन पेश होगा, यह फिलहाल तय नहीं है। बताया जा रहा है कि सरकार आज बजट की तारीख पर फैसला ले सकती है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, इस बारे में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सरकार 7 जनवरी को फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के बजट पेश करने की तारीख पर फैसला कर सकती है। दरअसल, आज पार्लियामेंट्री अफेयर्स पर कैबिनेट कमेटी (CCPA) की मीटिंग है और इसी बैठक में बजट की तारीख पर फैसला होगा।
2025 में शनिवार को पेश हुआ था बजट
सूत्रों ने बताया कि 1 फरवरी को बजट पेश करने का प्रस्ताव रखा गया है, जो इस साल रविवार को पड़ रहा है। इससे पहले, CNBC-TV18 की रिपोर्ट में बताया गया था कि वित्त मंत्रालय 1 फरवरी को बजट की तैयारी कर रहा है। वहीं, पिछले साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट पेश किया था, और इस दिन शेयर बाजार भी छुट्टी के दिन खुला हुआ था।
आमतौर पर, बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है, जिससे संसद को 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से पहले प्रस्तावों की समीक्षा करने और उन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है।
