    LPG Connection: शादी के लिए बुक करना है एक कनेक्शन पर दूसरा सिलेंडर, ये रहा सबसे आसान तरीका; देखें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 09:09 AM (IST)

    शादी का सीजन चल रहा है। इस समय कई रिश्तेदार घर में ठहरते हैं। ऐसे में उनके लिए खाने का प्रबंध करना भी जरूरी है। चाहे आप राशन खुद से अरेंज कर रहे हों या बुकिंग में सब दिया हो, आपको हलवाई को एक से ज्यादा सिलेंडर देने पड़ सकते हैं। इसलिए चलिए समझते हैं कि आप ऐसे समय में एक एलपीजी कनेक्शन पर दूसरा सिलेंडर (DBC Gas Connection Apply Online) कैसे बुक कर सकते हैं। 

    नई दिल्ली। शादी के समय दूल्हा या दुल्हन के घर में कई रिश्तेदार ठहरते हैं। ऐसे में उनके लिए तीन समय का खाने का प्रबंध  करना भी जरूरी है। चाहे आप राशन खुद से अरेंज कर रहे हों या बुकिंग में सब दिया हो, आपको हलवाई को एक से ज्यादा सिलेंडर देने पड़ सकते हैं। 

    अगर आप कंफ्यूज है कि एक कनेक्शन पर दूसरा सिलेंडर (DBC Gas Connection Apply Online) कैसे बुक किया जाए, तो आर्टिकल आपके लिए बड़े काम का होने वाला है। चलिए बिना वक्त गंवाए ये समझते हैं कि आप घर बैठे एक कनेक्शन पर दूसरा सिलेंडर कैसे बुक कर सकते हैं। 

    कैसे करें बुक?

    • सबसे आप जिस गैस एजेंसी का आप सिलेंडर बुक करते हैं, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
    • अब यहां लॉगइन कर डीबीसी (डबल बोतल कनेक्शन) का ऑप्शन ढूंढना होगा।
    • डीबीसी के लिए आपको कई तरह के डॉक्यूमेंट और जानकारी देनी पड़ सकती है। जैसे-
    1. आधार कार्ड
    2. कंज्यूमर नंबर या गैस बुक
    3. गैस एजेंसी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
    4. इत्यादि
    • इसके साथ ही आपको गैस एजेंसी (इंडेन, एचपी और भारत गैस) के अनुसार सुरक्षा जमा राशि भी देनी होगी। इस जमा राशि में सुरक्षा रकम, रिफिल की कीमत और रेगुलेटर या पाइप का चार्ज भी लिया जा सकता है। हालांकि ये कंपनी पर निर्भर करता है। 

    ये भी ध्यान रखें कि ये राशि आपको पहली बार डीबीसी सेवा लेने पर देना होगा। इसके बाद आप दोनों सिलेंडर के सामान्य पैसे ही देंगे। 

    कल यानी 1 दिसंबर को एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव किया गया। आइए जानते हैं कि आपके शहर में गैस सिलेंडर सस्ता हुआ या नहीं?

    LPG सिलेंडर कीमतों में कटौती

    आज गैस एजेंसी ने LPG सिलेंडर में कटौती कर बड़ी राहत दी है। गैस एजेंसी द्वारा 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता किया गया है।  लेकिन इस बार भी घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। घरेलू सिलेंडर की कीमत पहले जैसे ही रहने वाली है। 

    19 किलो वाले सिलेंडर का दाम

    शहर पहले की कीमत अब कीमत
    दिल्ली 1590.5 1580.5
    कोलकाता 1694 1684
    मुंबई 1542 1531.5
    चेन्नई 1750 1739.5

    14 किलो वाले सिलेंडर का भाव

    शहर कीमत
    दिल्ली 853
    कोलकाता 879
    मुंबई 852.5
    चेन्नई 868.5

    (कोई बदलाव नहीं)


    सोर्स- इंडियन ऑयल


