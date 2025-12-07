Language
    BOB balance Check: वॉट्सएप ही नहीं, इस तरह से भी BOB खाते का बैलेंस चेक कर सकते हैं आप? स्टेप-बाई-स्टेप पूरा प्रोसेस

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 06:05 PM (IST)

    Ways to Check Bank of Baroda Balance: बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) के ग्राहक अब वॉट्सएप के अलावा मिस्ड कॉल, एसएमएस बैंकिंग, नेट बैंकिंग और BOB वर्ल्ड एप के मा

    BOB balance Check: वॉट्सएप ही नहीं, इस तरह से भी BOB खाते का बैलेंस चेक कर सकते हैं आप? स्टेप-बाई-स्टेप पूरा प्रोसेस

    BOB balance Check: अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक हैं, तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, भारत के बड़े पब्लिक सेक्टर बैंकों में शामिल बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) अपने ग्राहकों को अकाउंट बैलेंस चेक करने के कई आसान ऑनलाइन और ऑफलाइन विकल्प देता है। पहले बैलेंस जानने के लिए शाखा जाना जरूरी होता था, लेकिन अब सिर्फ मोबाइल या इंटरनेट की मदद से कुछ सेकंड में बैलेंस देखा जा सकता है। यहां हम आपको इंटरनेट बैंकिंग से लेकर मोबाइल ऐप, मिस्ड कॉल और वॉट्सएप जैसे कई तरीके स्टेप-बाई-स्टेप बता रहे हैं, ताकि आप बिना किसी परेशानी के अपना बैलेंस चेक कर सकें।

    1. इंटरनेट बैंकिंग से बैलेंस कैसे चेक करें?

    बीओबी वर्ल्ड इंटरनेट (BOB World Internet) बैंकिंग पोर्टल के जरिए बैलेंस देखना बहुत आसान है। इसके लिए आपको ये 5 स्टेप्स फॉलो करने होंगे:

    स्टेप-1ः बीओबी वर्ल्ड इंटरनेट पोर्टल (BOB World Internet Portal) पर विजिट करें।
    स्टेप-2ः रिटेल यूजर (Retail User) पर क्लिक करें।
    स्टेप-3ः अपना User ID और Password दर्ज करें।
    स्टेप-4ः View Account Details पर जाएं।
    स्टेप-5ः Check Account Balance पर क्लिक करते ही बैलेंस स्क्रीन पर दिखाई देगा।

    2. मोबाइल बैंकिंग ऐप (Bob World) से बैलेंस चेक करें

    बैंक ऑफ बड़ौदा का Bob World ऐप एंड्रॉयड और iPhone दोनों पर उपलब्ध है। इससे बैलेंस चेक करने के लिए आपको 6 स्टेप्स फॉलो करने होंगेः

    स्टेप-1ः Google Play Store या App Store से Bob World ऐप डाउनलोड करें।
    स्टेप-2ः लॉगइन करने के लिए User ID और Password डालें।
    स्टेप-3ः आपकी कार्ड और अकाउंट डिटेल्स स्क्रीन पर दिखेंगी।
    स्टेप-4ः जिस अकाउंट का बैलेंस देखना है, उसे चुनें।
    स्टेप-5ः छिपे हुए नंबर के पास बने आंख (Unhide) आइकन पर टैप करें।
    स्टेप-6ः ऐप तुरंत आपका अपडेटेड बैलेंस दिखा देगा।

    3. मिस्ड कॉल या SMS से BOB बैलेंस चेक करें

    अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो मिस्ड कॉल या फिर एसएमएस (SMS) से भी बैलेंस चेक कर सकते हैं।

    मिस्ड कॉल से: अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 8468001111 पर कॉल करें। कॉल अपने आप कट जाएगा और कुछ देर में SMS से बैलेंस मिल जाएगा।

    SMS से:

    • 8422009988 पर SMS भेजें
    • BAL <अकाउंट नंबर के आखिरी 4 अंक>
    • उदाहरण: BAL 7890
    • इसके बाद बैंक आपको बैलेंस का SMS भेज देगा।

    4. WhatsApp बैंकिंग से बैलेंस कैसे चेक करें?

    BOB WhatsApp पर भी बैलेंस बताता है। स्टेप-बाई-स्टेप इसका इस्तेमाल ऐसे करेंः

    • नंबर 8433888777 को फोन में सेव करें।
    • WhatsApp खोलें और इस चैट में Hi लिखकर भेजें।
    • मेनू में से Balance Enquiry चुनें।
    • कुछ ही मिनट में आपका बैलेंस मैसेज में मिल जाएगा।

    FAQ: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

    1. BOB बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं?

    इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप, मिस्ड कॉल और WhatsApp—चारों तरीकों से बैलेंस चेक किया जा सकता है।

    2. WhatsApp से बैलेंस कैसे पता करें?

    8433888777 पर 'Hi' लिखकर भेजें और Balance Enquiry चुनें।

    3. BOB का मिस्ड कॉल नंबर क्या है?

    8468001111 (24×7 उपलब्ध)

    4. अकाउंट स्टेटमेंट कैसे चेक करें?

    इंटरनेट बैंकिंग और 'Bob World' ऐप के जरिए आसानी से स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं।

