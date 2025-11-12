Binance ने लॉन्च किया नया डेमो ट्रेडिंग फीचर, बिना रिस्क क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखने का आसान तरीका; क्या होगा फायदा?

नई दिल्ली| दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज बायनेन्स (Binance) ने आज अपने नए बायेन्स ट्रेडिंग फीचर की शुरुआत की है, जिसमें अब स्पॉट और फ्यूचर्स दोनों तरह की ट्रेडिंग को सिम्युलेटेड यानी वर्चुअल माहौल में सीखा जा सकता है। इसका मकसद है नए यूजर्स के लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग की दुनिया में एंट्री को आसान बनाना और उन्हें बिना पैसे गंवाए सीखने का मौका देना।

कंपनी के मुताबिक, दो महीने पहले शुरू हुए बीटा वर्जन में अब तक 2.5 लाख से ज्यादा यूजर्स डेमो ट्रेडिंग आजमा चुके हैं। नया फीचर पुराने बायनेन्स फ्यूचर्स मॉक ट्रेडिंग (Binance Futures Mock Trading) का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें अब स्पॉच और डेरीवेटिव्स दोनों को एक ही जगह सीखने की सुविधा मिलेगी।

स्पॉट और फ्यचर्स ट्रेडिंग के लिए मिलेंगे फंड्स कंपनी ने बताया कि यूजर्स को शुरुआत में स्पॉट ट्रेडिंग के लिए 5,000 डॉलर (करीब 4,43,074 रुपए) और फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए 16,800 डॉलर (करीब 14,88,732 रुपए) वर्चुअल फंड्स मिलेंगे, जिन्हें कभी भी रीसेट किया जा सकता है। यह फीचर उन यूजर्स के लिए भी उपलब्ध है, जो अभी KYC अप्रूवल का इंतजार कर रहे हैं।

Binance Demo Trading के फायदे: 1. वर्चुअल फंड से सीखने का मौका: यूजर्स वर्चुअल पैसे के साथ ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे वे बिना किसी आर्थिक जोखिम के सीख और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। 2. ट्रेडिंग टूल्स के साथ हैंड्स-ऑन अनुभव: डेमो ट्रेडिंग में यूज़र्स को Spot और Futures ट्रेडिंग का रियल जैसा अनुभव मिलता है। इससे वे अलग-अलग ऑर्डर टाइप, चार्ट और प्लेटफॉर्म फीचर्स को समझने में सहज हो जाते हैं। 3. असली ट्रेडिंग से पहले आत्मविश्वास बढ़ाने का मौका: यह फीचर यूज़र्स को एक सुरक्षित माहौल में अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों को आज़माने का मौका देता है, ताकि वे असली पैसे लगाने से पहले आत्मविश्वास हासिल कर सकें। 4. नए यूजर्स के लिए आसान शुरुआत: Binance Demo Trading को शुरुआती और अनुभवी दोनों तरह के ट्रेडर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां यूजर्स अपनी स्किल्स निखार सकते हैं और नए प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं।