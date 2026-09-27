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      Bank हड़ताल टली, IBA और यूनियनों के बीच बातचीत के बाद फैसला; 28 से 30 सितंबर को खुले रहेंगे बैंक

      By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
      Published: Sun, 27 Sep 2026 11:45 PM (IST)

      देशव्यापी बैंक हड़ताल टल गई है, जिससे लाखों ग्राहकों और व्यवसायों को बड़ी राहत मिली है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) ...और पढ़ें

      बैंक हड़ताल टली: IBA-UFBU वार्ता के बाद बैंकिंग सेवाएं सामान्य, ग्राहकों को राहत

      बैंक हड़ताल टली: IBA-UFBU वार्ता के बाद बैंकिंग सेवाएं सामान्य, ग्राहकों को राहत

      HighLights

      1. देशव्यापी बैंक हड़ताल IBA और UFBU के बीच बातचीत के बाद टली।

      2. लाखों ग्राहकों और व्यवसायों को प्रस्तावित तीन दिवसीय हड़ताल से राहत मिली।

      3. 28 से 30 सितंबर तक बैंकिंग सेवाएं बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगी।

      बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| भारत भर के लाखों ग्राहकों और व्यवसायों के लिए बड़ी राहत की बात है कि 28 से 30 सितंबर तक होने वाली प्रस्तावित तीन दिवसीय देशव्यापी बैंक हड़ताल टाल दी गई है। यह फैसला रविवार देर रात इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के बीच सकारात्मक बातचीत के बाद लिया गया।

      UFBU, जो सात प्रमुख यूनियनों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग कर्मचारियों के लगभग 90 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाला एक मुख्य संगठन है, ने कई लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर हड़ताल का आह्वान किया था। विवाद का मुख्य मुद्दा सप्ताह में पांच दिन काम करने की व्यवस्था को तुरंत लागू करना था। मार्च 2024 के द्विपक्षीय समझौते में बताए गए एक प्रस्ताव के तहत, यूनियनों ने मांग की थी कि सप्ताह के दिनों में काम के घंटों को 40 मिनट बढ़ाकर सभी शनिवारों को छुट्टी घोषित की जाए।

      इसके अलावा, यूनियनों ने परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना में किए गए बदलावों को वापस लेने, पेंशन में संशोधन, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से पुरानी पेंशन योजना में जाने का विकल्प देने और शाखाओं में काम का बोझ कम करने के लिए पर्याप्त भर्ती की मांग की थी।

      प्रस्तावित आंदोलन ने व्यापक चिंता पैदा कर दी थी, क्योंकि 30 सितंबर बैंकों के लिए महत्वपूर्ण छमाही क्लोजिंग का दिन होता है। चौथे शनिवार की छुट्टी के बाद, हड़ताल से शाखा के कामकाज, चेक क्लीयरेंस और महीने के अंत में होने वाले कॉर्पोरेट सेटलमेंट में लंबे समय तक रुकावट आने का खतरा था।

      समय-सीमा से पहले जनता को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सार्वजनिक क्षेत्र और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को रविवार, 27 सितंबर को सामान्य रूप से काम करने का निर्देश दिया था। सप्ताह की शुरुआत में, सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सितंबर का वेतन और पेंशन भी समय से पहले जारी कर दिया था और बातचीत की अपील करते हुए विवादित PLI योजना को फिलहाल रोक दिया था।

      रविवार रात IBA और यूनियन प्रतिनिधियों के बीच बनी सहमति के बाद, आंदोलन को रोक दिया गया है, जिससे महीने के अंत के महत्वपूर्ण समय में देश भर में बैंकिंग सेवाएं बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगी।