खुशखबरी! इस बैंक ने घटा दी ब्याज दर, कितना सस्ता हो जाएगा होम-ऑटो और एजुकेशन Loan?

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 04:08 PM (IST)

    बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) ने रेपो रेट से जुड़े लोन पर 0.25% की कटौती की, जिससे होम, ऑटो और एजुकेशन लोन सस्ते होंगे। आरबीआई ने रेपो रेट ...और पढ़ें

    बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सस्ता कर दिया लोन

    नई दिल्ली। पब्लिक सेक्टर के लेंडर बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) या बीओएम ने रविवार को रेपो से जुड़ी उधारी दर (आरएलएलआर) से जुड़े लोन में 0.25 प्रतिशत की कटौती करने का एलान कर दिया है।
    इससे घर, ऑटो और एजुकेशन समेत अन्य लोन सस्ते हो जाएंगे।

    आरबीआई ने घटा दी है रेपो रेट

    भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती करने के बाद बीओएम ने ब्याज दरें घटाने का फैसला किया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एक बयान में कहा कि शनिवार से प्रभावी बदलाव के साथ बैंक का हाउसिंग लोन 7.10 प्रतिशत ब्याज दर से और कार लोन 7.45 प्रतिशत से शुरू होगा, जो बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे कम है।

    ग्राहकों को मिलेगी राहत

    भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने शुक्रवार को रेपो दर को 0.25 प्रतिशत घटाकर 5.25 प्रतिशत कर दिया और अपना रुख तटस्थ यानी न्यूट्रल बरकरार रखा, जिससे आगे दर में कटौती की गुंजाइश बनी हुई है। इस बीच बीओएम ने कहा है कि बैंक द्वारा ब्याज दरों में कटौती से ग्राहकों को बेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन उपलब्ध कराने और उनके सपनों को साकार करने की प्रतिबद्धता का पता चलता है।
    मौजूदा ऊंची ब्याज दरों के माहौल में बैंक खुदरा लोन को सस्ता करके ग्राहकों के चेहरों पर खुशी ला रहा है।

    क्यों कम की गयी रेपो रेट

    शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने एकमत से पॉलिसी रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट्स घटाकर तुरंत प्रभाव से 5.25% कर दिया। RBI का यह फैसला ऐसे समय में आया, जब डेटा से पता चला है कि भारत की असली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GDP) ग्रोथ दूसरी तिमाही में बढ़कर 8.2% हो गई और औसत हेडलाइन महंगाई घटकर 1.7% हो गई, जो RBI के तय महंगाई टारगेट (4%) के निचले टॉलरेंस थ्रेशहोल्ड (2%) को पार कर गई।

