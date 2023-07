Bank Locker Key खो जाए तो न लें टेंशन, ये काम करने से तुरंत मिल जाएगी नई चाबी

Bank Locker Key Rules अगर आपके बैंक लॉकर की चाबी खो गई है तो आपको टेंशन लेने के जरूरत नहीं है। इसे लेकर हर बैंक के अपने-अपने नियम और प्रक्रिया है लेकिन ऐसी स्थिति में सबसे पहले बैंक को इस बारे में जानकारी देना एक अच्छा निर्णय हो सकता है। आइए जानते हैं विस्तार से... ( फोटो - जागरण फाइल)

लॉकर की चाबी खोने पर सबसे पहले बैंक को जानकारी देनी चाहिए।

