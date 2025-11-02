Bank Holidays List November 2025: नवंबर में इतने दिन बैंकों में लगा रहेगा ताला, ये रही छुट्टियों की पूरी लिस्ट

नई दिल्ली। Bank Holidays List November 2025: नवंबर 2025 की शुरुआत हो गई है। भारत के कई राज्यों में लोकल त्योहारों और मौकों पर इस महीने कई दिन बैंक बंद रहेंगे। नवंबर के पहले दिन भारत के दो राज्यों में बैंक बंद हैं। हालांकि देश के हिस्सों में रेगुलर बैंकिंग सर्विस जारी रहेंगी, लेकिन कुछ राज्यों में कन्नड़ राज्योत्सव, गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा और दूसरे रीजनल सेलिब्रेशन जैसे इवेंट्स के कारण कुछ खास दिनों में बैंक ब्रांच बंद रहेंगी। जो कस्टमर ब्रांच में जाने का प्लान बना रहे हैं, उन्हें परेशानी से बचने के लिए राज्य के हिसाब से शेड्यूल चेक कर लेना चाहिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नियमों के अनुसार, सभी शेड्यूल्ड और नॉन-शेड्यूल्ड बैंक दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं। पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार कुछ मामलों में रेगुलर वर्किंग डे के तौर पर काम करेंगे, जब तक कि RBI हॉलिडे कैलेंडर में उन्हें छुट्टी के तौर पर स्पेसिफाई न किया गया हो।

Bank Holidays List November 2025: नवंबर में कब-कब बंद रहेंगे बैंक? नवंबर 2025 में अलग-अलग राज्यों में कई बैंक छुट्टियां होंगी, मुख्य रूप से गुरु नानक जयंती, वांगला और कनक दास जयंती जैसे क्षेत्रीय त्योहारों के कारण। अपनी बैंकिंग गतिविधियों की पहले से योजना बनाने से आपको किसी भी परेशानी से बचने में मदद मिल सकती है।

RBI हॉलिडे कैलेंडर में नवंबर 2025 के लिए देश भर में और राज्य-विशिष्ट बैंक छुट्टियों के बारे में बताया गया है। कुछ छुट्टियां केवल राज्यों या क्षेत्रों में लागू होती हैं, जबकि अन्य, जैसे कि हर रविवार की छुट्टी, पूरे देश में एक जैसी होती हैं।