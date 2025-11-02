Language
    Bank Holidays List November 2025: नवंबर में इतने दिन बैंकों में लगा रहेगा ताला, ये रही छुट्टियों की पूरी लिस्ट

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 07:00 AM (IST)

    Bank Holidays List November 2025: नवंबर 2025 में विभिन्न राज्यों में स्थानीय त्योहारों के कारण कई दिन बैंक बंद रहेंगे। RBI के अनुसार, दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहेंगे। गुरु नानक जयंती, वांगला और कनक दास जयंती जैसे त्योहारों के कारण भी अवकाश रहेगा। ग्राहक ATM और ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।

    Bank Holidays List November 2025: नवंबर में इतने दिन बैंकों में लगा रहेगा ताला, ये रही छुट्टियों की पूरी लिस्ट

    नई दिल्ली। Bank Holidays List November 2025: नवंबर 2025 की शुरुआत हो गई है। भारत के कई राज्यों में लोकल त्योहारों और मौकों पर इस महीने कई दिन बैंक बंद रहेंगे। नवंबर के पहले दिन भारत के दो राज्यों में बैंक बंद हैं। हालांकि देश के हिस्सों में रेगुलर बैंकिंग सर्विस जारी रहेंगी, लेकिन कुछ राज्यों में कन्नड़ राज्योत्सव, गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा और दूसरे रीजनल सेलिब्रेशन जैसे इवेंट्स के कारण कुछ खास दिनों में बैंक ब्रांच बंद रहेंगी। जो कस्टमर ब्रांच में जाने का प्लान बना रहे हैं, उन्हें परेशानी से बचने के लिए राज्य के हिसाब से शेड्यूल चेक कर लेना चाहिए।

    रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नियमों के अनुसार, सभी शेड्यूल्ड और नॉन-शेड्यूल्ड बैंक दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं। पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार कुछ मामलों में रेगुलर वर्किंग डे के तौर पर काम करेंगे, जब तक कि RBI हॉलिडे कैलेंडर में उन्हें छुट्टी के तौर पर स्पेसिफाई न किया गया हो।

    Bank Holidays List November 2025: नवंबर में कब-कब बंद रहेंगे बैंक?

     नवंबर 2025 में अलग-अलग राज्यों में कई बैंक छुट्टियां होंगी, मुख्य रूप से गुरु नानक जयंती, वांगला और कनक दास जयंती जैसे क्षेत्रीय त्योहारों के कारण। अपनी बैंकिंग गतिविधियों की पहले से योजना बनाने से आपको किसी भी परेशानी से बचने में मदद मिल सकती है।

    RBI हॉलिडे कैलेंडर में नवंबर 2025 के लिए देश भर में और राज्य-विशिष्ट बैंक छुट्टियों के बारे में बताया गया है। कुछ छुट्टियां केवल राज्यों या क्षेत्रों में लागू होती हैं, जबकि अन्य, जैसे कि हर रविवार की छुट्टी, पूरे देश में एक जैसी होती हैं।

    Bank Holidays List November 2025
    तारीख दिन छुट्टी राज्य/क्षेत्र
    1 नवंबर शनिवार कर्नाटक राज्योत्सव / इगास-बगवाल कर्नाटक, उत्तराखंड
    2 नवंबर रविवार साप्ताहिक अवकाश देश भर में
    5 नवंबर बुधवार गुरु नानक जयंती / कार्तिक पूर्णिमा आइजोल, भोपाल, बेलापुर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, कानपुर, जम्मू, कोहिमा, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, शिमला, श्रीनगर
    7 नवंबर शुक्रवार वांगला महोत्सव मेघालय (खासकर शिलांग)
    8 नवंबर शनिवार कनक दास जयंती / दूसरा शनिवार कर्नाटक / देश भर में
    9 नवंबर रविवार साप्ताहिक अवकाश देश भर में
    11 नवंबर मंगलवार ल्हाबाब दुचेन सिक्किम
    16 नवंबर रविवार साप्ताहिक अवकाश देश भर में
    22 नवंबर शनिवार चौथा शनिवार देश भर में
    23 नवंबर रविवार साप्ताहिक अवकाश देश भर में
    30 नवंबर रविवार साप्ताहिक अवकाश देश भर में

    इन तारीखों पर फिजिकल बैंक ब्रांच बंद रहेंगे, लेकिन ग्राहक बिना किसी रुकावट के ATM, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म के जरिए जरूरी सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं।

