Is Today Bank Holiday: क्या आज बैंक बंद रहेंगे या नहीं? दिसंबर में कब-कब होगी बैंकों में छुट्टी; चेक करें लिस्ट

नई दिल्ली। 29 नवंबर यानी आज शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन लोगों के बीच ये कन्फ्यूजन रहती है कि आज बैंक बंद (Is Today Bank Holiday) है या नहीं। क्योंकि आरबीआई के नियम के अनुसार महीने के कुछ शनिवार बैंक बंद रहते हैं। अगर आप भी आज बैंक जाने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले ये जान लें कि आपके शहर में बैंक खुले या नहीं।

इसके साथ ही हमने नीचे नवंबर में होने वाली छुट्टियों की लिस्ट भी दी है। लिस्ट देखने से पहले जानते हैं कि आपके शहर में आज बैंक बंद है या नहीं? Bank Holiday Today:क्या आज बैंक बंद है? आज नवंबर महीने का पांचवा शनिवार है। आरबीआई के नियम के मुताबिक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार बैंक बंद रहते हैं। इसके अलावा पहले,तीसरे और पांचवें शनिवार बैंक सामान्य तौर पर काम करते हैं। हां, अगर पहले,तीसरे और पांचवें शनिवार कोई राष्ट्रीय अवकाश हो तो भी बैंक क्लोज रहते हैं।