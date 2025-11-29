Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Is Today Bank Holiday: क्या आज बैंक बंद रहेंगे या नहीं? दिसंबर में कब-कब होगी बैंकों में छुट्टी; चेक करें लिस्ट

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 07:05 AM (IST)

    29 नवंबर यानी आज शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन लोगों के बीच ये कन्फ्यूजन रहती है कि आज बैंक बंद (Is Today Bank Closed or Not) है या नहीं। क्योंकि आरबीआई के नियम के अनुसार महीने के कुछ शनिवार बैंक बंद रहते हैं। अगर आप भी आज बैंक जाने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले ये जान लें कि आपके शहर में बैंक खुले या नहीं।

    prefferd source google
    Hero Image

    नई दिल्ली। 29 नवंबर यानी आज शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन लोगों के बीच ये कन्फ्यूजन रहती है कि आज बैंक बंद (Is Today Bank Holiday) है या नहीं। क्योंकि आरबीआई के नियम के अनुसार महीने के कुछ शनिवार बैंक बंद रहते हैं। अगर आप भी आज बैंक जाने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले ये जान लें कि आपके शहर में बैंक खुले या नहीं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके साथ ही हमने नीचे नवंबर में होने वाली छुट्टियों की लिस्ट भी दी है। लिस्ट देखने से पहले जानते हैं कि आपके शहर में आज बैंक बंद है या नहीं?

    Bank Holiday Today:क्या आज बैंक बंद है?

    आज नवंबर महीने का पांचवा शनिवार है। आरबीआई के नियम के मुताबिक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार बैंक बंद रहते हैं। इसके अलावा पहले,तीसरे और पांचवें शनिवार बैंक सामान्य तौर पर काम करते हैं। हां, अगर  पहले,तीसरे और पांचवें शनिवार कोई राष्ट्रीय अवकाश हो तो भी बैंक क्लोज रहते हैं।

    इस हिसाब से 29 नवंबर यानी आज सभी शहरों में बैंक सामान्य तौर पर काम करेंगे।

    यह भी पढ़ें:- Gold Buy: 9, 14 और 18 कैरेट में से कौन-सा है आपके लिए बेस्ट, शादी के लिए क्या चुनना चाहिए?

    दिसंबर में कब-कब रहेंगे बैंक बंद?

    तारीख दिन कारण राज्य/शहर
    1 दिसंबर सोमवार राज्य उद्घाटन दिवस ईटानगर और कोहिमा
    3 दिसंबर बुधवार सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व पानाजी
    12 दिसंबर शुक्रवार पा तोगन नेंगमिंजा संगमा की डेथ एनिवर्सरी शिलांग
    18 दिसंबर गुरुवार सोसो थाम की डेथ एनिवर्सरी शिलांग
    20 और 21 दिसंबर शनिवार और रविवार लोसूंग या नामसूंग गंगटोक
    24 दिसंबर सोमवाार क्रिसमस उत्सव आइजोल, शिलांग और कोहिमा
    25 दिसंबर मंगलवार क्रिसमस उत्सव पूरे देश में
    26 दिसंबर बुधवाार क्रिसमस उत्सव आइजोल, शिलांग और कोहिमा
    27 दिसंबर गुुरूवार क्रिसमस उत्सव कोहिमाा
    31 दिसंबर बुधवार नया साल आइजोल और इंफाल

    बैंक क्लोज होने पर कैसे निपटाएं अपना जरूरी काम?

    अगर आपके राज्य में किसी दिन बैंक क्लोज रहते हैं, लेकिन आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है। तो इसे घर बैठे ही किया जा सकता है। इसके लिए आपको लैपटॉप या मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस की जरूरत होगी।

    आप ऑनलाइन बैंकिंग और एटीएम मशीन की सहायता से बैंक से जुड़े कई जरूरी काम कर सकते हैं। जैसे कैश निकालना, मनी ट्रांसफर करना इत्यादि काम कर सकते हैं। हालांकि कुछ काम आप बैंक जाकर ही पूरा कर पाएंगे।



    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US