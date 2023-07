Balenzia को मिला Fashion Accessories Retailer of the Year अवॉर्ड, सॉक्स इंडस्ट्री में है फेमस

Balenzia को स्टार रिटेलर अवॉर्ड 2023 में Fashion Accessories Retailer of the Year से नवाजा गया है। Balenzia के निदेशक राहुल गुप्ता ने इस सम्मान के लिए अपना आभार व्यक्त किया। उन्होने कहा कि फैशन एसेसरीज रिटेलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्राप्त करना केवल हमारी पहचान और ब्रांड की सफलता ही नहीं बल्कि हमारे बिजनेस मॉडल की वैधता भी है।

Balenzia Wins the Fashion Accessories Retailer of the Year Award

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। देश के सबसे पॉपुलर मोजे का ब्रांड Balenzia को स्टार में प्रेसीगियस फैशन एक्सेसरीज रिटेलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार कंपनी को रिटेल उद्योग में उत्कृष्टता के चलते दिया गया है। कंपनी की ओर से कहा गया है कि Balenzia की उत्कृष्ट गुणवत्ता और फैशन एक्सेसरीज ने बाजार में अग्रणी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है। Balenzia ने उत्कृष्ट पेशकश करते हुए, सॉक्स इंडस्ट्री में लगातार नए मानक स्थापित किए हैं और कंपनी के सभी प्रोडक्ट स्टाइल व कंफर्ट का सहज मिश्रण हैं। Balenzia को मिला बड़ा सम्मान Balenzia को स्टार रिटेलर अवॉर्ड 2023 में Fashion Accessories Retailer of the Year से नवाजा गया है। Balenzia के निदेशक राहुल गुप्ता ने इस सम्मान के लिए अपना आभार व्यक्त किया। उन्होने कहा कि फैशन एसेसरीज रिटेलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्राप्त करना केवल हमारी पहचान और ब्रांड की सफलता ही नहीं, बल्कि हमारे बिजनेस मॉडल की वैधता भी है। उन्होने कहा कि COVID-19 महामारी से ठीक पहले विशेष ब्रांड आउटलेट लॉन्च करने के बाद यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हमारे प्रारंभिक वर्षों में हमें यह प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुआ है। Balenzia के प्रोडक्ट्स Balenzia के पास प्रतिष्ठित ब्रांडों सहित 80 से अधिक लाइसेंस प्राप्त उचित ईज तक पहुंच है। कंपनी के पास डीसी कॉमिक्स, वार्नर ब्रदर्स, एचबीओ, कार्टून नेटवर्क, डिज्नी, मार्वल आदि के करेक्टर्स का एक्सेस है। कंपनी का कहना है कि ये विविध पेशकश Balenzia को ऐसे इनोवाईव डिजाइन बनाने की अनुमति देती है और ग्राहकों के साथ, उन्हें अपना व्यक्तित्व और जुनून व्यक्त करने में सक्षम बनाना है। अपने इनोवाईव डिजाइन, बेहतर गुणवत्ता और ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों में मजबूत उपस्थिति के साथ Balenzia मोजे और फैशन एक्सेसरीज के लिए पसंदीदा विकल्प बना हुआ है।

Edited By: Rammohan Mishra