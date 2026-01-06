Ayushman Card से एक साल में कितनी बार मुफ्त करा सकते हैं इलाज? क्या है इसे लेकर नियम

नई दिल्ली। आयुष्मान कार्ड जरूरतमंद लोगों को 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज देता है। ये कार्ड आयुष्मान भारत योजना के तहत दिए जाते हैं। 5 लाख रुपये का मुफ्त इलाज सुनकर अक्सर हमारे मन में ये सवाल आता है कि आखिर आप कार्ड के जरिए एक साल में कितनी बार मुफ्त इलाज करा सकते हैं?

अगर आप आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कार्ड की आवश्यकता होती है। बिना कार्ड के आप 5 लाख रुपये मुफ्त इलाज का लाभ नहीं उठा सकते।

एक साल में कितनी बार मिलेगा मुफ्त इलाज? मीडिया रिपोर्ट की मानें तो आयुष्मान कार्ड के जरिए आप एक साल में जितनी बार भी चाहे मुफ्त इलाज करा सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है। हालांकि ये ध्यान रखें कि आप कार्ड के जरिए पंजीकृत अस्पतालों में ही इलाज करा सकते हैं।