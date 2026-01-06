Ayushman Card से एक साल में कितनी बार मुफ्त करा सकते हैं इलाज? क्या है इसे लेकर नियम
आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड (Ayushman Card) दिए जाते हैं। आयुष्मान कार्ड के जरिए जरूरतमंद लोग 5 लाख रुपये तक इलाज मुफ्त करा सकते हैं। अक ...और पढ़ें
नई दिल्ली। आयुष्मान कार्ड जरूरतमंद लोगों को 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज देता है। ये कार्ड आयुष्मान भारत योजना के तहत दिए जाते हैं। 5 लाख रुपये का मुफ्त इलाज सुनकर अक्सर हमारे मन में ये सवाल आता है कि आखिर आप कार्ड के जरिए एक साल में कितनी बार मुफ्त इलाज करा सकते हैं?
अगर आप आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कार्ड की आवश्यकता होती है। बिना कार्ड के आप 5 लाख रुपये मुफ्त इलाज का लाभ नहीं उठा सकते।
एक साल में कितनी बार मिलेगा मुफ्त इलाज?
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो आयुष्मान कार्ड के जरिए आप एक साल में जितनी बार भी चाहे मुफ्त इलाज करा सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है। हालांकि ये ध्यान रखें कि आप कार्ड के जरिए पंजीकृत अस्पतालों में ही इलाज करा सकते हैं।
इस योजना से कई सरकारी और प्राइवेट अस्पताल जुड़े हुए है। आप अपने मोबाइल फोन या टैबलेट के जरिए ये आसानी से पता कर सकते हैं कि आपके द्वारा चुने गए अस्पताल में आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज होता है या नहीं?
किन अस्पतालों में होता है कार्ड के जरिए इलाज?
स्टेप 1- सबसे पहले PMJAY की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए।
स्टेप 2- अब यहां हॉस्पिटल लिस्ट सेक्शन वाले ऑप्शन हॉस्पिटल ढूंढे पर क्लिक करें।
स्टेप 3- आपके सामने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की लिस्ट आएगी। इस पर अपने राज्य और जिले पर क्लिक करें।
स्टेप 4- इसके बाद आपको हॉस्पिटल प्राइवेट और सरकारी अस्पताल वाली कैटेगरी में दिख सकते हैं। इनमें से किसी एक का चयन करें।
स्टेप 5- आप हॉस्पिटल का नाम जिला, विशेषता के अनुसार भी ढूंढ सकते हैं।
