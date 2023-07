सहारा से रिफंड के लिए और आसान होगी प्रक्रिया, कॉमन सर्विस सेंटर से भी कर सकेंगे आवेदन

देश में अभी साढ़े पांच लाख कामन सर्विस सेंटर हैं जहां तीन सौ से अधिक तरह की ई-सेवाएं उपलब्ध हैं। इन केंद्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी कंप्यूटर प्रिंटर और स्कैनर जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। वास्तविक निवेशक सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन करने के लिए अपने निकट के कामन सर्विस सेंटर पर जाकर सहायता ले सकते हैं। आवेदन के 45 दिनों के भीतर उनके बैंक खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे।

एक दिन पहले अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल को लांच किया था।

HighLights देश में अभी साढ़े पांच लाख कामन सर्विस सेंटर हैं, जहां तीन सौ से अधिक तरह की ई-सेवाएं उपलब्ध निवेशक अब कामन सर्विस सेंटर में जाकर भी कर सकते हैं आवेदन

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सहारा समूह की समितियों में फंसे रुपयों की वापसी की प्रक्रिया को और आसान बना दिया गया है। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सहारा रिफंड पोर्टल पर गांवों एवं दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों का ख्याल करते हुए प्रक्रिया में कामन सर्विस सेंटर को भी शामिल किया है। निवेशक अब कामन सर्विस सेंटर में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल को एक दिन पहले किया था लांच एक दिन पहले अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल को लांच किया था। देश में अभी साढ़े पांच लाख कामन सर्विस सेंटर हैं, जहां तीन सौ से अधिक तरह की ई-सेवाएं उपलब्ध हैं। इन केंद्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, कंप्यूटर, प्रिंटर और स्कैनर जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। वास्तविक निवेशक सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन करने के लिए अपने निकट के कामन सर्विस सेंटर पर जाकर सहायता ले सकते हैं। आवेदन के 45 दिनों के भीतर उनके बैंक खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। पोर्टल पर किया जा सकता है ऑनलाइन आवेदन हालांकि पोर्टल पर दिए गए लिंक पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, लेकिन जिन निवेशकों को पर्याप्त तकनीकी जानकारी नहीं है, उनके लिए यह व्यवस्था की गई है। सहकारिता मंत्रालय ने अपने सभी ग्राम स्तर के उद्यमियों को सहारा के प्रमाणिक जमाकर्ताओं की मदद करने के लिए सूचित किया है और कामन सर्विस सेंटर के माध्यम से दावे प्रस्तुत करने में सुविधा के लिए अपने सिस्टम को सक्षम बनाया है। सहारा की चार समितियों में निवेशकों के वर्षों से करोड़ों रुपये अटके पड़े हैं।

