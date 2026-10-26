'भारत बनेगा ग्लोबल हब', AI डेटा सेंटर पर अनिल अग्रवाल का बड़ा दावा; बोले- 'US-Europe भी पीछे, क्योंकि...'

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| आज के समय में पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के लिए डेटा सेंटर बनाने में जुटी है। ऐसे में भारत इस रेस में सबसे आगे निकलने की पूरी क्षमता रखता है। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल (Anil Agarwal Vedanta) ने भारत को AI डेटा सेंटर का ग्लोबल हब बनाने पर बड़ा बयान दिया है।

उनका कहना है कि भारत के पास कम लागत, रिन्यूएबल एनर्जी और विशाल भौगोलिक स्थिति जैसी कई बेजोड़ खूबियां मौजूद हैं। वेदांता चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा कि, भारत में डेटा सेंटर बनाने की लागत दुनिया में सबसे कम है। भारत में डेटा सेंटर के निर्माण की प्रति वॉट लागत सिर्फ 6.83 अमेरिकी डॉलर है, जो अमेरिका (12.08 डॉलर) और यूरोप (12.75 डॉलर) के मुकाबले लगभग आधी है।

इसके अलावा कतर, ताइवान, यूएई और वियतनाम जैसे देशों की तुलना में भी भारत में निर्माण लागत सबसे कम है। At a time when the whole world is focusing on building data centres for AI, India has many advantages. The cost of building data centres is the lowest in the world, at half the cost per watt of US and Europe. India has a huge potential for power generation, particularly renewable. We are already ahead of our targets and the 3rd largest in the world. The future of data centres is likely to be undersea. India has sea on three sides and Indian territorial waters are 70% of its land. Massive geography. And we have the data of 1.5 billion people whose consumption of all goods and services is going to grow the fastest in the world. The world should invest in India given its attractiveness. At Vedanta and Sterlite, we are primary suppliers of data centre materials from optical fibre and accessories to system integration and power. These are in huge demand and short supply. Globally, companies are signing power agreements for upto 20 years for data centres. The entire data centre economy is a sunrise sector that will create massive jobs and drive India's future economy. — Anil Agarwal (@AnilAgarwal_Ved) October 26, 2026 हम अपने लक्ष्यों से चल रहे आगे उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत के पास पावर जनरेशन, विशेषकर रिन्यूएबल एनर्जी की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। हम अपने तय लक्ष्यों से काफी आगे चल रहे हैं और रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े देश बन चुके हैं। डेटा सेंटर का भविष्य समुद्र के भीतर होने वाला है और भारत इस मामले में बेहद भाग्यशाली है, क्योंकि हमारे देश के तीन तरफ समुद्र है और हमारी समुद्री क्षेत्रीय सीमाएं हमारे कुल भूभाग का 70 प्रतिशत हिस्सा कवर करती हैं। हमारे पास एक बहुत बड़ा और विशाल भूगोल है।