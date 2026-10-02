'करेंगे ₹1000000000000 का निवेश', अनंत अंबानी का बड़ा एलान; जानिए इस राज्य में क्या बड़ा करने जा रही है रिलायंस?

नई दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी ने एक बड़ा एलान किया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि कंपनी आंध्र प्रदेश में कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) प्लांट लगाने, 3 लाख से ज़्यादा नौकरियां पैदा करने और राज्य के लिए लगभग 60,000 करोड़ रुपये का रेवेन्यू जेनरेट करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना रही है।

मदनपल्ले में रायलसीमा हॉर्टिकल्चर हब और इंडियन स्कूल ऑफ़ एग्रीकल्चर की आधारशिला रखने के समारोह में बोलते हुए, अनंत अंबानी ने कहा कि रिलायंस इस नए संस्थान को सपोर्ट करने के लिए सरकार और किसानों के साथ मिलकर काम करेगी।

'किसानों की समृद्धि का संस्थान' उन्होंने कहा, "आज, ₹40,000 करोड़ के निवेश वाला रायलसीमा हॉर्टिकल्चर हब भारत की विकास गाथा में एक और मील का पत्थर साबित हो रहा है।" अंबानी ने 'इंडियन स्कूल ऑफ़ एग्रीकल्चर' को तकनीक और किसानों की समृद्धि पर केंद्रित एक नया संस्थान बताया।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू से बात करते हुए उन्होंने कहा, "पच्चीस साल पहले आप हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ़ बिज़नेस (ISB) लाए थे। आज आप भारतीय किसान को उनका अपना ISB दे रहे हैं।" उन्होंने कहा, "भारत ने दुनिया को बहुत सारे CEO दिए हैं। अब ISA भारत के किसान को उनके खेत का CEO बनाएगा।"