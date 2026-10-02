'करेंगे ₹1000000000000 का निवेश', अनंत अंबानी का बड़ा एलान; जानिए इस राज्य में क्या बड़ा करने जा रही है रिलायंस?
रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अनंत अंबानी ने आंध्र प्रदेश में 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश का एलान किया है, जिससे ...और पढ़ें
HighLights
रिलायंस आंध्र प्रदेश में 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी।
रिलायंस समूह CBG प्लांट लगाने की तैयारी कर रहा है।
इस निवेश से 3 लाख से अधिक नई नौकरियां पैदा होंगी।
नई दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी ने एक बड़ा एलान किया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि कंपनी आंध्र प्रदेश में कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) प्लांट लगाने, 3 लाख से ज़्यादा नौकरियां पैदा करने और राज्य के लिए लगभग 60,000 करोड़ रुपये का रेवेन्यू जेनरेट करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना रही है।
मदनपल्ले में रायलसीमा हॉर्टिकल्चर हब और इंडियन स्कूल ऑफ़ एग्रीकल्चर की आधारशिला रखने के समारोह में बोलते हुए, अनंत अंबानी ने कहा कि रिलायंस इस नए संस्थान को सपोर्ट करने के लिए सरकार और किसानों के साथ मिलकर काम करेगी।
'किसानों की समृद्धि का संस्थान'
उन्होंने कहा, "आज, ₹40,000 करोड़ के निवेश वाला रायलसीमा हॉर्टिकल्चर हब भारत की विकास गाथा में एक और मील का पत्थर साबित हो रहा है।" अंबानी ने 'इंडियन स्कूल ऑफ़ एग्रीकल्चर' को तकनीक और किसानों की समृद्धि पर केंद्रित एक नया संस्थान बताया।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू से बात करते हुए उन्होंने कहा, "पच्चीस साल पहले आप हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ़ बिज़नेस (ISB) लाए थे। आज आप भारतीय किसान को उनका अपना ISB दे रहे हैं।" उन्होंने कहा, "भारत ने दुनिया को बहुत सारे CEO दिए हैं। अब ISA भारत के किसान को उनके खेत का CEO बनाएगा।"
अनंत अंबानी ने कहा कि यह स्कूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और खेती की पारंपरिक जानकारी को एक साथ लाएगा। इसमें पेस्ट अलर्ट (कीड़ों की चेतावनी), फसल की सेहत की मैपिंग के लिए ड्रोन, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, मार्केट इंटेलिजेंस और ग्रीनहाउस टेक्नोलॉजी जैसी तकनीकें शामिल होंगी।
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उन्होंने कहा, "रिलायंस के ग्रीन एनर्जी बिज़नेस के ज़रिए, मुझे हमारे 'अन्नदाताओं' को 'ऊर्जादाता' बनाने में मदद करने का मौका दिखता है।" उन्होंने आगे कहा, "हमारे किसान, जो भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, अब भारत की ऊर्जा सुरक्षा को भी मज़बूत करेंगे - जिससे भारत ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा।"